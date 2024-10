Vrh EU in zalivskih držav pozval k prekinitvi ognja v Gazi in Libanonu ter miru v Ukrajini

Bruselj, 16. oktobra - Voditelji držav članic EU in zalivskih držav so na današnjem prvem skupnem zasedanju v Bruslju, ki je potekal v senci zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, pozvali k prekinitvi ognja v Gazi in Libanonu. Zavzeli pa so se tudi za celovit, pravičen in trajen mir v Ukrajini ob upoštevanju načel ustanovne listine Združenih narodov.