Pregled - šport, 15. 10. (torek)

PORTOROŽ - Olimpijski komite Slovenije (OKS) je na slovesnosti v Portorožu obeležil 33-letnico svoje ustanovitve. Na današnji dan so v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani podpisali slovensko olimpijsko listino in tlakovali izjemno uspešno mednarodno pot samostojnemu slovenskemu športu. OKS bo obenem ob koncu leta obeležil še okroglo obletnico. Pred tridesetimi leti sta se združila OKS in Športna zveza Slovenije v eno samo krovno športno organizacijo pri nas.

MONTREUX - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo sezono 2024 končal na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci. Šestindvajsetletni Pogačar ima na vrhu lestvice 11.655 točk oziroma skoraj 5600 več od prvega zasledovalca Belgijca Remca Evenepoela. Primož Roglič je trenutno na osmem mestu lestvice s 3471 točkami, med stoterico najboljših sta še Matej Mohorič na 81. in Jan Tratnik na 96. mestu.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije nadaljujejo z dobrimi predstavami v evropskem pokalu. V četrtem nastopu so zabeležili tretjo zmago. V Stožicah so bili boljši od litovskega Lietkabelisa iz Panevežysa s 76:72 (18:10, 43:23, 60:50). Naslednjo tekmo bo Cedevita Olimpija igrala 23. oktobra proti Arisu v Solunu.

LEON - Rokometaši velenjskega Gorenja so v drugem krogu skupinskega dela evropske lige v Španiji izgubili proti Ademarju iz Leona s 24:32 (10:14). Velenjska ekipa bo v naslednjem krogu (22. oktober) gostila švicarski Kriens iz Luzerna.

LINZ - S kvalifikacijskim boji se je v Linzu začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu za posameznike in posameznice. Prvi dan sta bila v slovenskem taboru najbolj zadovoljna Ana Tofant in Peter Hribar, ki sta dobila ob svoja dvoboja, slavila pa sta tudi v mešanih dvojicah, kjer sta se že uvrstila na glavni turnir. V glavni žreb sta že uvrščena Darko Jorgić in Deni Kožul.

LJUBLJANA - Nogometna zveza Slovenije bo 24. oktobra na skupščini izbirala novo vodstvo. Že zdaj je jasno, da bo predsednik tudi v novem mandatu zdajšnji prvi mož NZS Radenko Mijatović, ki je edini kandidat za vodilno mesto. Rok za kandidature se je iztekel 9. oktobra.

LJUBLJANA - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je po porazu Francije proti Avstriji z 1:2 v Nancyju osvojila prvo mesto v kvalifikacijski skupini H za nastop na evropskem prvenstvu na Slovaškem 2025. Slovenija je na osmih tekmah zbrala 17, Francija 16, Avstrija 15, Ciper pet, BiH pa tri točke. Izbranci slovenskega selektorja Milenka Ačimovića so se tako kot vsi drugi zmagovalci devetih kvalifikacijskih skupin neposredno uvrstili na zaključni turnir, ki bo med 12. in 29. junijem prihodnje leto.

LJUBLJANA - Ljubljana bo konec tedna gostila 28. maraton, za največji športno-rekreativni dogodek v državi je letos prijavljenih 24.675 tekačev. V soboto bodo tekli otroci in mladi, v nedeljo pa bodo na programu teki na 10, 21 in 42 km. Organizatorje veseli dejstvo, da je na najdaljši razdalji izjemno veliko prijav (2882), nastopili pa bodo tekači iz 86 držav.

LONDON - Nemški nogometni strokovnjak Thomas Tuchel je novi selektor Anglije. Angleška nogometna zveza (FA) sicer ni uradno sporočila imena naslednika Garetha Southgata, a se Sky Sports pri imenovanju Tuchla sklicuje na zanesljive vire iz FA, časnik The Times pa je zapisal, da je 51-letni Nemec že dosegel dogovor z vodstvom FA. V tem trenutku "skrivnostna" FA je za sredo sklicala novinarsko konferenco, ki se bo na slovitem stadionu Wembley pričela ob 14.30 po lokalnem času.