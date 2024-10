Pregled - svet, 15. 10. (torek)

GAZA - Gaza se sooča z najhujšimi omejitvami pri dostavi humanitarne pomoči od oktobra lani, ko se je začela izraelska ofenziva, je opozoril sklad ZN za otroke (Unicef). Situacija je kritična zlasti na severu, kjer je Izrael okrepil svoje operacije in že nekaj časa intenzivno obstreljuje naselja. Humanitarne organizacije sicer kljub izraelskim napadom v Gazi nadaljujejo cepljenje proti otroški paralizi. Odmerek v osrednjem delu enklave je dobilo več kot 92.000 otrok

BEJRUT/NEW YORK - Varnostni svet ZN je v ponedeljek izrazil resno zaskrbljenost zaradi incidentov, ki ogrožajo varnost pripadnikov misije Unifil v Libanonu. Iz Unifila sporočajo, ne ne bodo zapustili svojih položajev. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na Libanon, v katerih je v ponedeljek ubila več kot 40 ljudi, gibanje Hezbolah pa poroča o nadaljnjih spopadih. Izrael je doslej izdal ukaze o evakuaciji za območja v Libanonu, ki skupaj predstavljajo četrtino ozemlja te države.

BRUSELJ/VARŠAVA - Evropska komisija bo predstavila nov predlog zakonodaje na področju vračanja migrantov v države izvora, pri čemer je treba preučiti tudi idejo o vzpostavitvi centrov za vračanje zunaj EU, je v ponedeljek v pismu voditeljem članic pred vrhom EU zapisala predsednica komisije Ursula von der Leyen. K pripravi novega predloga so sicer pozvale članice. Število neregularnih prestopov zunanjih meja EU je sicer v prvih devetih mesecih letošnjega leta upadlo za 42 odstotkov glede na lani, je sporočila Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex.

LUXEMBOURG - Tirana in Bruselj sta odprla prvi sklop poglavij v okviru pogajanj o vstopu Albanije v EU, s čimer se začenjajo vsebinski pogovori med stranema. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto in albanski premier Edi Rama sta to označila za zgodovinski trenutek. Rama je zagotovil, da bo Tirana izpolnila tudi vse nadaljnje obveznosti.

TEHERAN - Iransko zunanje ministrstvo je zaradi novih sankcij EU na pogovor poklicalo veleposlanika Madžarske, ki trenutno predseduje Svetu EU. Veleposlaniku so dejali, da uvajanje sankcij ni sprejemljivo in ne bo vodilo nikamor. EU je v ponedeljek uvedla dodatne sankcije proti Iranu zaradi dobav brezpilotnih letalnikov in raket Rusiji, ki jih ta uporablja v invaziji na Ukrajino.

WASHINGTON/TEL AVIV - Ameriški mediji so ob sklicevanju na neimenovane visoke uradnike v ponedeljek poročali, da je Izrael ZDA zagotovil, da povračilni napad na Iran ne bo usmerjen proti jedrskim in naftnim objektom islamske republike. Na uradu izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so danes zatrdili, da bodo ukrepali na podlagi lastnih nacionalnih interesov.

MIKOLAJIV - V ruskem raketnem napadu na Mikolajiv na jugu Ukrajine je bila ponoči ubita ženska, najmanj 16 ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Nad mesto so ruske sile po navedbah ukrajinske vojske izstrelile skupno sedem predelanih protiletalskih raket.

MOSTAR - V Jablanici so v prisotnosti več tisoč žalujočih pokopali 19 žrtev katastrofalnih poplav in plazov, ki so v začetku meseca prizadele osrednji del Bosne in Hercegovine. Življenje je sicer skupno izgubilo 26 ljudi. V številnih krajih še naprej odpravljajo posledice neurja, samo v občini Jablanica pa je škoda ocenjena na 25 milijonov evrov.

SEUL - Severna Koreja je razstrelila odseke cest, ki vodijo proti Južni Koreji, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang je pred tem že prejšnji teden napovedali trajno zapečatenje meje z južno sosedo, ob katero so nameščali mine in protitankovske ovire. Hkrati je Pjongjang zagrozil z ukrepanje, ker da Seul z brezpilotnimi letali nad Pjongjangom trosi propagandne letake.

TAIPEI - Okoli Tajvana, ki ga je v ponedeljek v obsežnih vojaških vajah Kitajska obkolila, so zaznali največje število vojaških letal v enem dnevu doslej. Po navedbah tajvanskega obrambnega ministrstva so jih v 25 urah do 6. ure po lokalnem času našteli 153. V okolici otoka so zaznali tudi 14 vojaških ladij.

BRATISLAVA - V povezavi s poskusom atentata na slovaškega premierja Roberta Fica sta bila razrešena direktorja urada za zaščito ustavnih uradnikov in diplomatskih predstavništev, je sporočil slovaški notranji minister Matuš Šutaj Eštok. Dodal je, da je pred tem razrešil še dva policijska uradnika.

KOEBENHAVN - Onesnaženje, degradacija habitatov, podnebne spremembe in prekomerna uporaba sladkovodnih virov obremenjujejo vodne vire v Evropi bolj kot kadarkoli prej. V dobrem stanju je le tretjina površinskih voda, Evropa pa pri izboljšanju razmer zaostaja za zastavljenimi cilji, je opozorila Evropska agencija za okolje (EEA).