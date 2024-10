Pregled - šport, 14. 10. (ponedeljek)

PARIZ - Slovenska kolesarska asa Tadej Pogačar in Primož Roglič sta med kandidati za zlato kolo, nagrado, ki jo najboljšemu kolesarju na svetu podeljuje Velo Magazine pod okriljem časnika L'Equipe. Šestindvajsetletni slovenski as je izraziti favorit za osvojitev prestižnega naziva. Ta mu je pripadel že leta 2021, medtem ko je Roglič slavil leto prej. Podelitev bo 6. decembra.

MARIBOR - Nekdanji dolgoletni kapetan slovenske nogometne izbrane vrste Boštjan Cesar je sedel na trenersko klop Maribora, je klub uradno potrdil na spletni strani. Dvainštiridesetletni Ljubljančan je z vijoličastimi podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27.

LJUBLJANA - V 78. letu starosti je za posledicami hude bolezni umrl nekdanji slovenski hokejist, trener in selektor Štefan Seme, poročata spletna portala Ekipa in RTV Slovenija, informacijo pa je potrdila tudi Hokejska zveza Slovenije.

LJUBLJANA - Konec novembra žensko rokometno reprezentanco čaka nastop na evropskem prvenstvu v Avstriji, Švici in na Madžarskem. Selektor Dragan Adžić je razkril seznam igralk za drugi cikel priprav prihodnji teden. Zasedba je precej spremenjena, na seznamu ni Elizabeth Omoregie, ki je v dresu Bukarešte v ligi prvakinj krimovkam nasula osem golov.

LJUBLJANA - Dober mesec po koncu paraolimpijskih iger v Parizu so danes v Cankarjevem domu v Ljubljani odprli še fotografsko razstavo, na kateri so nekateri utrinki iger. V Parizu so slovenski športniki osvojili zlato in bronasto medaljo, najbolj zanimive trenutke s tekmovališč pa bodo lahko obiskovalci na razstavi videli še do 8. decembra.

ŠKOFJA LOKA - Košarkarji LTH Castings so v 3. krogu lige OTP banka doma premagali Rogaško z 79:60 (23:19, 32:28, 57:49).

BRUSELJ - Predstavniki evropske podružnice sindikata profesionalnih igralcev nogometa FIFpro Europe in Združenje evropskih lig so na Sodišče EU vložili skupno pritožbo proti Mednarodni nogometni zvezi Fifi. Razlog sta nov razširjen turnir ter dodatna obremenitev za igralce v že tako natrpanem tekmovalnem koledarju.

LONDON - Italijan Jannik Sinner na najnovejši svetovni lestvici ATP ostaja prepričljiva številka 1 moškega tenisa. Ta naziv mu bo pripadel tudi po koncu sezone. Pred najbližjim zasledovalcem, Špancem Carlosom Alcarazom, ima že kar 4800 točk prednosti. Sinner je v nedeljo zmagal na mastersu 1000 v Šanghaju za sedmo lovoriko v letu 2024. Najboljši slovenski igralec na svetovni lestvici je Bor Artnak na 386. mestu.

LONDON - Poljakinja Iga Swiatek ostaja na prvem mestu teniške svetovne lestvice WTA, vendar se je njena prednost močno zmanjšala. Belorusinja Arina Sabalenka na drugem mestu po zmagi na turnirju WTA 1000 v Wuhanu zaostaja le še za 69 točk. Na tretje mesto svetovne lestvice se je s četrtega povzpela Coco Gauff. Med Slovenkami sta Veronika Erjavec na 181. ter Tamara Zidanšek na 199. mestu.

OTTAWA - Hokejisti Los Angelesa so v tretji tekmi nove sezone severnoameriške lige NHL gostovali v Ottawi in po tekmi, na kateri je padlo kar 15 zadetkov, na koncu izgubili po podaljšku s 7:8. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je prispeval tri podaje.