Pregled - svet, 14. 10. (oktober)

BEJRUT - Izraelske sile in šiitsko gibanje Hezbolah sta nadaljevala obstreljevanja. V izraelskem napadu na vas Aito na severu Libanona, kjer živijo pretežno kristjani, je bilo ubitih najmanj 21 ljudi. Izrael je znova napadel tudi jug Libanona. Hezbolah pa je z raketami napadel mesto Safed. Izraelska vojska je sporočila, da je zračna obramba prestregla več raket.

TEL AVIV - V povračilnem napadu šiitskega gibanja Hezbolah z brezpilotnimi letali na vojaško oporišče na severu Izraela so bili v nedeljo ubiti štirje izraelski vojaki, več kot 60 ljudi je ranjenih, je sporočila izraelska vojska. Načelnik štaba izraelske vojske Herci Halevi je priznal, da je bil napad na vojaško oporišče boleč. Izraelski obrambni minister Joav Galant je medtem ponoči ameriškega kolega Lloyda Austina opozoril na resnost napada na vojaško bazo in poudaril, da bo Izrael odločno odgovoril na napad Hezbolaha.

BEJRUT - Italijanski pripadniki mirovne misije ZN v južnem Libanonu (Unifil) so našli zažigalne naprave ob cesti, ki vodi do ene od njihovih baz na jugu Libanona. Med poskusom odstranitve je ena od naprav eksplodirala, zaradi česar je v okolici izbruhnil požar. Pripadniki mirovnih sil v incidentu niso bili poškodovani.

LUXEMBOURG - Na zasedanju zunanjih ministrov EU nihče ni zahteval umika pripadnikov mirovne misije Združenih narodov v Libanonu (Unifil), je povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Članice EU so sicer še pred današnjim zasedanjem v nedeljo zvečer sprejele skupno izjavo, v kateri so pozvale k ustavitvi napadov na Unifil, v katerih je bilo pretekli teden ranjenih več pripadnikov misije.

TEHERAN/MASKAT - Iranski zunanji minister Abas Aragči je dejal, da Iran nima več namena sodelovati v nedavno vzpostavljenih pogovorih z ZDA prek posrednikov. Kot razlog je navedel naraščajoče napetosti na Bližnjem vzhodu, kjer se nadaljujejo izraelski napadi in spopadi z islamističnimi gibanji, ki jih podpira Iran.

GAZA - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je začela nov krog cepljenja otrok proti otroški paralizi, medtem ko se v oblegani palestinski enklavi nadaljujejo izraelski napadi. Z drugim odmerkom nameravajo cepiti 591.000 otrok, mlajših od 10 let, ki bodo ob tem prejeli odmerek vitamina A za krepitev imunskega sistema.

MOSKVA - V ruskem raketiranju in obstreljevanju z brezpilotniki v regijah Herson in Odesa so umrli trije ljudje, osem je bilo ranjenih. Ruske sile so na jugu Ukrajine znova zavzele vas Levadne, potem ko je Kijevu v lanski poletni protiofenzivi uspelo prevzeti nadzor nad njo.

LUXEMBOURG - V EU se nakazuje preboj v pogovorih o finančnih sredstvih v višini več milijard evrov za sofinanciranje dobav orožja Ukrajini, ki so blokirana že približno leto in pol. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell predlaga, da bi bili prispevki članic prostovoljni. Madžarska, ki velja za nasprotnico dobav orožja Kijevu, predlog pozdravlja.

TAIPEI/PEKING - Kitajska je izvedla nove obsežne vojaške vaje v bližini Tajvana, ki ga je obkolila z ladjami in letali. Glede na navedbe Pekinga gre za opozorilo tistim, ki si prizadevajo za neodvisnost otoka, kjer so nove vaje obsodili kot neracionalne. Razmere pozorno spremljajo tudi v EU in ZDA, kjer Kitajsko pozivajo k zadržanosti.

STOCKHOLM - Nobelovo nagrado za ekonomijo bodo letos prejeli ameriški profesorji Daron Acemoglu, Simon Johnson in James A. Robinson za svoje delo na področju analiz vpliva družbenih institucij na blaginjo držav in posledično na globalno neenakost oz. na razlike v razvitosti med državami, je sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti.

LUXEMBOURG - Evropska unija je uvedla dodatne sankcije proti Iranu zaradi dobav brezpilotnih letalnikov in raket Rusiji, ki jih ta uporablja v invaziji na Ukrajino. Med sankcioniranimi so tudi namestnik iranskega obrambnega ministra, vidni predstavniki iranske revolucionarne garde in iranske letalske družbe.

LONDON - Britanska vlada je uvedla sankcije proti več najvišjim iranskim vojaškim predstavnikom zaradi raketnega napada na Izrael, ki ga je Iran izvedel v začetku oktobra. S tem Velika Britanija sledi ZDA in EU, ki sta v zadnjem času prav tako uvedli dodatne sankcije proti Iranu.

BERLIN - Nekdanji pripadnik vzhodnonemške tajne policije Stasi je bil obsojen na deset let zapora, ker je pred 50 leti ustrelil Poljaka, ki je poskušal iz Vzhodnega Berlina pobegniti na Zahod. Primer je v Nemčiji odmeval, ker gre za prvo tovrstno obsodbo nekdanjega Stasijevega oficirja.

DUNAJ - Herbert Kickl, vodja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ), zmagovalcev nedavnih parlamentarnih volitvah, je konservativno ljudsko stranko (ÖVP) kanclerja Karla Nehammerja pozval, naj preneha nasprotovati pogajanjem o sestavi nove vlade. Kancler je namreč naklonjen sodelovanju z FPÖ, ne pa tudi Kicklu.

LOS ANGELES - Oblasti okrožja Riverside v Kaliforniji so v nedeljo sporočile, da so najverjetneje preprečili še tretji poskus atentata na republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa. Nedaleč od njegovega predvolilnega zborovanja so namreč aretirali oboroženega moškega, ki je imel poleg tega pri sebi ponarejene prepustnice.

VILNIUS - V Litvi se po prvem krogu parlamentarnih volitev, ki so potekale v nedeljo, nakazuje sprememba oblasti. Po začasnih volilnih izidih, ki jih je sporočila državna volilna komisija, so opozicijski socialdemokrati prejeli 19,5 odstotka glasov pred konservativno Domovinsko unijo premierke Ingride Šimonyte, ki je prejela 17,8 odstotka glasov volivcev.

BRUSELJ - V Belgiji so v nedeljo potekale lokalne volitve, na katerih so desne in desnosredinske stranke ohranile podporo, ki jim je prinesla zmago na junijskih parlamentarnih volitvah. Poleti so regionalni vladi uspeli sestaviti tako v Flandriji kot v Valoniji, še vedno pa potekajo pogajanja o oblikovanju zvezne vlade in regionalne vlade v Bruslju.

NEW YORK - Ameriška predsedniška kandidata Kamala Harris in Donald Trump imata po zadnji anketi televizije NBC, objavljeni v nedeljo, po 48 odstotkov podpore med registriranimi volivci, s čimer je bivši predsednik ZDA nadoknadil zaostanek iz iste septembrske ankete, ko je Harris vodila z 49 proti 44 odstotkom.