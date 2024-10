Študenti modnega oblikovanja ustvarili kolekcijo odsevnih oblačil

Ljubljana, 14. oktobra - Študenti modnega oblikovanja katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil ljubljanske naravoslovnotehnične fakultete so ustvarili inovativno kolekcijo odsevnih oblačil in vidnih dodatkov s sloganom Dejmo se videt, ki ozavešča o varnosti in vidnosti v prometu. Študenti so med drugim izhajali iz večernih druženj, ulične in poslovne mode ter tradicije.