Začenja se preventivna akcija za večjo varnost pešcev

Ljubljana, 14. oktobra - Javna agencija RS za varnost prometa in policija danes začenjata preventivno akcijo za večjo varnost pešcev Bodi viden, bodi previden, ki bo potekala do nedelje. Med njo bo agencija ozaveščala o pomenu vidnosti pešcev in razdelila 11.000 odsevnikov, policija pa bo izvajala poostren nadzor nad pešci in vozniki, so sporočili z agencije.