Pregled - šport, 13. 10. (nedelja)

ALMATY - Slovenska nogometna reprezentanca je na četrti tekmi lige narodov v Almatyju premagala Kazahstan z 1:0 (0:0). Izbrance Matjaža Keka v ligi B in skupini B3 novembra čakata še dve preizkušnji, in sicer doma z Norveško ter v gosteh z Avstrijo. Tokrat je edini gol na tekmi v 55. minuti dosegel Jan Mlakar. Na drugi tekmi skupine je Avstrija s kar 5:1 premagala Norveško in prevzela vodstvo na lestvici. A le zaradi gol razlike, saj je točkovno izenačena s Slovenci na drugem in Norvežani na tretjem mestu.

LJUBLJANA - Hokejisti Olimpije so v tekmi 8. kroga lige ICEHL v Ljubljani premagali vodilni Graz99ers s 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).

PEKING - Slovenski kanuist Luka Božič je drugi tekmovalni dan superpokala Mednarodne kanuistične zveze ICF v slalomu na divjih vodah v kitajskem Hangzhouju zmagal v kratkem slalomu. Peter Kauzer in Eva Alina Hočevar sta zasedla četrti mesti, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.

BARCELONA - Novozelandska jadrnica Emirates New Zealand je v finalu pokala Amerike v Barceloni povedla s 3:0. Po dveh zanesljivih sobotnih zmagah nad britansko izzivalko Ineos Britannia je posadka 33-letnega krmarja Petra Burlinga zmagala tudi na današnji prvi regati, druga pa je bila odpovedana zaradi brezvetrja. Četrta regata bo na morju pred katalonsko prestolnico na sporedu v ponedeljek.

TRST - Posadka na italijanski jadrnici Arca je na 56. Barcolani, največji jadralski regati s skupinskim startom na svetu, ubranila lansko zmago. Kot drugi je v Tržaškem zalivu, kjer je v jesenskem soncu in v šibkem vetru nastopilo 1757 posadk, skozi cilj prijadrala italijanska Prosecco doc Shockwave 3 s slovenskim krmarjem Mitjo Kosmino.

NOVA GORICA - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je danes v Novi Gorici s svojim pokroviteljem organiziral dobrodelno kolesarsko prireditev Zlati krog. Na njej so z dražbo in prijavninami zbrali 46.800 evrov, ki jih bodo predali Rogličevi fundaciji. Kolesarji so na dobrodelni prireditvi skupaj s štirikratnim zmagovalcem dirke po Španiji premagali 59,3 km dolgo krožno traso v okolici Nove Gorice.

ŠANGHAJ - Italijan Jannik Sinner je zmagovalec teniškega turnirja serije masters ATP 1000 v Šanghaju z nagradnim skladom 8.193.151 evrov. Prvi igralec sveta je na Kitajskem v finalu po uri in 37 minutah s 7:6 (4) in 6:3 ugnal Srba Novaka Đokovića in je trenutno četrtemu igralcu sveta preprečil 100. lovoriko na najvišji ravni v karieri.

WUHAN - Belorusinja Arina Sabalenka je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 1000 v Wuhanu na Kitajskem z nagradnim skladom 2.934.950 evrov. Druga igralka sveta in prva nosilka turnirja je v finalu po dveh urah in 36 minutah s 6:3, 5:7 in 6:3 strla domačinko in peto nosilko Zheng Qinwen.

CHICAGO - Kenijska atletinja Ruth Chepngetich je v Chicagu na enem od šestih največjih maratonov na svetu postavila svetovni rekord. Za 42 km in 195 m dolgo traso je porabila 2 uri, devet minut in 57 sekund. Tridesetletna Chepngetich je staro najboljšo znamko v maratonskem teku popravila za skoraj dve minuti. Pred tem je rekord pripadal Etiopijki Tigst Assefi, ki je lani v Berlinu tekla 2:11:53 ure. Moško preizkušnjo je z zelo dobrim časom dobil Kenijec John Korir.