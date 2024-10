Pregled - svet, 13. 10. (nedelja)

BEJRUT/JERUZALEM - Izraelska vojska je ponoči nadaljevala napade na jug Libanona. Libanonske zdravstvene oblasti so v soboto naštele najmanj 15 smrtnih žrtev izraelskega obstreljevanja, ki je doseglo tudi sever države. Hezbolah medtem po lastnih navedbah uspešno ustavlja izraelsko kopensko ofenzivo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po nizu napadov izraelskih sil na misijo Unifil mirovne sile pozval k umiku. Izraelci so mirovnike nadlegovali tudi danes, ko so z dvema tankoma nasilno vdrli v oporišče Unifila.

GAZA - Izraelska vojska deveti dan zapored oblega begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze, kjer je bilo v tem času ubitih najmanj 300 ljudi. Zaskrbljenost nad tamkajšnjimi razmerami je izrazila tudi agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem UNRWA, ki je ob fotografiji povsem uničene tamkajšnje bolnišnice zapisala, da se stopnjujejo napadi na severu, kjer da še vedno biva več kot 400.000 ljudi. Hkrati je onemogočena dostava humanitarne pomoči v Džabalijo.

TEXAS CITY - Ameriškemu podjetju SpaceX milijarderja Elona Muska je po izstrelitvi rakete starship prvič uspelo "ujeti" pogonski del rakete po pristanku na izstrelitveni ploščadi v Teksasu. Spektakularni manever predstavlja odločilni korak v prizadevanjih podjetja za ponovno uporabo te najmočnejše rakete na svetu. Medtem ko se je pospeševalnik vrnil na izstrelitveno ploščad, pa je zgornja stopnja rakete, prav tako imenovana starship, uspešno pristala v Indijskem oceanu.

EDINBURGH/OHRID - Nekdanji škotski voditelj Alex Salmond je umrl v 70. letu starosti, so v soboto sporočili iz njegove nekdanje stranke. Preminil je med mednarodno konferenco v Severni Makedoniji. Salmond je veljal za velikega podpornika škotske neodvisnosti, po neuspelem referendumu na to temo pa zadnje desetletje ni zasedal vodstvenih funkcij.

BREGENZ - Na deželnih volitvah na Predarlskem je slavila ljudska stranka (ÖVP), kažejo začasni izidi. Kljub nekoliko slabšem rezultatu bodo konservativci predvidoma lahko izbirali med oblikovanjem koalicije z Zelenimi ali svobodnjaki (FPÖ). Slednji so v najzahodnejši avstrijski deželi zabeležili velik skok v podpori v primerjavi z volitvami leta 2019.

REYKJAVIK - Islandska vladna koalicija je razpadla, je sporočil premier Bjarni Benediktsson. Kot je dejal, so se med tremi strankami pojavili določeni nesporazumi, zaradi česar bo predsednici Halli Tomasdottir v ponedeljek predlagal razpustitev parlamenta in sklic novih parlamentarnih volitev za november.

VILNIUS - V Litvi potekajo parlamentarne volitve, ki bi po štirih letih vlade pod vodstvom konservativcev lahko prinesle menjavo oblasti. Največ podpore naj bi namreč volivci glede na ankete namenili opozicijskim socialdemokratom. Precej glasov naj bi po napovedih odnesla tudi novoustanovljena populistična stranka.

KIJEV/MOSKVA - Ruska vojska se je z zavzetjem še ene vasi v ukrajinski regiji Doneck približala cilju zasedbe Pokrovska, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Obe strani sta ponoči izvedli niz napadov z droni. Ukrajinska vojska medtem vztraja na ruskem ozemlju v regiji Kursk, kjer po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega uspešno kljubujejo ruskim protinapadom.

TOKIO - Izraelski veleposlanik na Japonskem je bil v soboto kritičen do izjav sopredsednika japonske organizacije Nihon Hidankyo, ki je letos prejela Nobelovo nagrado za mir. Izjavo vodje organizacije Toshiyukija Mimakija, ki je primerjal izkušnjo ljudi v Gazi s tistimi, ki so preživeli jedrska napada na Japonskem, je veleposlanik označil za nezaslišano.