Pregled - šport, 12. 10. (sobota)

Ljubljana, 12. oktobra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 12. oktobra.

COMO - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je postavil piko na i sijajnemu letu 2024. Na svoji zadnji dirki sezone po Lombardiji je med Bergamom in Comom (255 km) prepričljivo slavil po samostojnem pobegu v zadnjih 48,5 km in še četrtič zapovrstjo dobil zadnji spomenik sezone. S tem je postal šele drugi kolesar s tovrstnim dosežkom.

BOSTON - Potem ko je slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar svojo 19. sezono severnoameriške lige NHL začel s hat-trickom, njegovi Los Angeles Kings pa so s 3:1 ugnali Buffalo Sabres, so tokrat kralji ostali brez zmage. Na gostovanju pri Boston Bruins so domači po podaljšku zmagali z 2:1. Kopitar je tokrat v dobrih 21 minutah na ledu ostal brez točke.

LJUBLJANA - Bukarešta je končala zmagoviti niz ljubljanske ekipe, ki je v uvodnih štirih tekmah premagala hrvaško Podravko Vegeto, romunsko Bistrito, danski Nyköbing in norveški Storhamar. V Stožicah je zmagala 31:29.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so po uvodnih dveh porazih zabeležili drugo zaporedno zmago v ligi Aba in se s polovičnim izkupičkom po štirih krogih tekmovanja prebili v zgornjo polovico razpredelnice. V dvorani Tivoli so v dramatični končnici premagali Split s 76:74.

BARCELONA - Ekipa Emirates New Zealand je v morju pred Barcelono začela obrambo jadralnega pokala Amerike v izjemnem slogu in dosegla zmagi v prvem in drugem dvoboju 37. finala proti izzivalki Ineos Britannii. Zmagala bo posadka, ki bo prva dosegla sedem zmag.

ŠANGHAJ - Jannick Sinner in Novak Đoković sta finalista teniškega mastersa 1000 v Šanghaju. Italijan je v polfinalu v dveh nizih premagal Čeha Tomaša Machača, podobno prepričljiv pa je bil tudi Srb proti Američanu Taylorju Fritzu.

WUHAN - Belorusinja Arina Sabalenka in domačinka Qinwen Zheng bosta igrali v finalu teniškega turnirja WTA 1000 v Wuhanu na Kitajskem. Prva nosilka je v polfinalu po velikem preobratu premagala Američanko Coco Gauff, Zheng pa je bila boljša od rojakinje Xinyu Wang 6:3 in 6:4.