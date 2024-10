Pregled - svet, 12. 10. (sobota)

TEL AVIV/BEJRUT - Izraelska vojska je nadaljevala napade na Libanon, skupno naj bi v napadih na jugu države, v Bejrutu in okolici umrlo okrog 15 ljudi. Hezbolah je medtem izstrelil številne rakete na sever Izraela, pred tem pa Izraelcem v petek sporočil, naj se izogibajo vojaškim objektom v krajih na severu države. Izrael pa je prebivalce južnega Libanona opozoril, naj se ne vračajo domov. Predsednik iranskega parlamenta Mohamad Bager Galibaf je obiskal eno od četrti v središču Bejruta, v kateri je bilo v četrtkovih izraelskih napadih ubitih 22 ljudi.

BEJRUT - Mirovna misija ZN na jugu Libanona (Unifil) je sporočila, da je bil v petek zvečer ranjen še en pripadnik mirovnih sil. Odgovornosti za zdaj ni pripisala Izraelu, saj okoliščine novega napada še niso znane. Izrael je sicer ta teden že ranil štiri vojake Unifila. Iz predstavništva misije so sporočili še, da ne nameravajo upoštevati izraelskega ukaza za umik, in opozorili, da bi lahko konflikt v Libanonu ušel izpod nadzora.

GAZA - V zadnjem dnevu je bilo v izraelskih napadih v Gazi ubitih najmanj 49 ljudi, medtem ko izraelske sile krepijo ofenzivo zlasti na severu palestinske enklave. Agencije ZN opozarjajo na vse večji pritisk na razseljene in izčrpane Palestince na severu Gaze, ki jim je skoraj nemogoče dostaviti pomoč. Po zadnjih podatkih so izraelske sile v Gazi pobile najmanj 42.175 ljudi, še najmanj 98.336 je bilo ranjenih.

BRUSELJ - EU je izrazila globoko zaskrbljenost zaradi predloga zakona o Agenciji ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), o katerem razpravlja izraelski parlament. Če bo predlog sprejet, bi lahko imel katastrofalne posledice, saj bi agenciji preprečil pomembno delovanje na zasedenih palestinskih ozemljih in pomoč beguncem drugod v regiji, so sporočili v uradu visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella.

KIJEV/MOSKVA - Rusija je sporočila, da je sestrelila 47 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, Ukrajina pa, da je nevtralizirala 24 brezpilotnih letalnikov, ki so jih nad več regij po vsej državi izstrelile ruske sile. Načelnik ukrajinskega generalštaba je povedal tudi, da so ukrajinske sile ponoči napadle skladišče goriva v regiji Lugansk na vzhodu države, ki jo zaseda Rusija, pri čemer je izbruhnil požar.

MOSTAR - Število žrtev katastrofalnih poplav, ki so pred tednom dni prizadele Bosno in Hercegovino, je naraslo na 24, potem ko so odkrili še eno truplo v kraju Buturović Polje. Nadaljuje se iskanje treh žrtev v Donji Jablanici, kjer je umrlo največ ljudi. Močno je bila poškodovana tudi tamkajšnja železniška proga in popolnoma prekinjena povezava s pristaniščem Ploče, kar dnevno povzroča večjo gospodarsko škodo.

WASHINGTON - Škoda, ki jo je v ZDA povzročil orkan Milton, po ocenah strokovnjakov znaša 50 milijard dolarjev, je v petek sporočil ameriški predsednik Joe Biden in dodal, da namerava v nedeljo obiskati prizadeta območja. Število smrtnih žrtev orkana je medtem naraslo na 17. Na Floridi še naprej intenzivno odstranjujejo razbitine, nadaljujejo se tudi operacije iskanja in reševanja.

WASHINGTON - Ameriška vlada je v petek napovedala nove sankcije proti Iranu kot odgovor na napad na Izrael, ki ga je iranska vojska izvedla 1. oktobra. Sankcije naj bi bile usmerjene zlasti proti naftnim podjetjem. Podobne ukrepe naj bi prihodnji teden sprejela tudi EU, ko se bodo v ponedeljek v Luxembourgu sestali zunanji ministri držav članic.

WASHINGTON - Demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris je objavila zdravniško poročilo o svojem zdravstvenem stanju, ki potrjuje njeno sposobnost opravljanja predsedniških dolžnosti, je sporočila njena kampanja. Z objavo želijo opozoriti na razliko v letih v primerjavi z 78-letnim republikanskim tekmecem Donaldom Trumpom in pritisniti nanj, naj tudi sam objavi svoje zdravstvene podatke.

VARŠAVA - Poljska si bo v okviru nove migracijske politike prizadevala za odpravo nezakonitih migracij tudi z začasno prekinitvijo pravice do azila, je izjavil poljski premier Donald Tusk. Ob tem je ruskega predsednika Vladimirja Putina in beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka obtožil, da migrante pošiljata na mejo s Poljsko, da bi destabilizirala EU.

VARŠAVA - Poljska vlada pod vodstvom premierja Donalda Tuska se je v petek znova sprla s predsednikom Andrzejem Dudo, tokrat zaradi imenovanja veleposlanikov. Predsednika so v vladi pozvali, naj preneha blokirati njihovo izbiro več deset veleposlanikov. Gre za enega od več prepirov med konservativnim predsednikom države in vlado, ki ga je večkrat obtožila blokiranja predlogov in reform.

RIM - V Italiji preiskujejo nekdanjega bančnega uslužbenca, ki naj bi okoli dve leti nezakonito dostopal do več kot 3500 bančnih računov. Med njimi so tudi računi italijanske premierke Giorgie Meloni, nekaterih ministrov in drugih visokih uradnikov. Policija je dom osumljenca preiskala v četrtek in med drugim zasegla njegov telefon in računalnike.

BRASILIA - V Braziliji je v prvih devetih mesecih letošnjega leta zgorelo več kot 22 milijonov hektarjev ozemlja, kaže poročilo mreže MapBiomas, ki jo sestavljajo univerze, nevladne organizacije in tehnološka podjetja. Prizadeto območje znaša 2,6 odstotka površine Brazilije in je večje od Belorusije ter skoraj enako veliko kot Romunija. Več kot polovica požganih površin je bila na območju Amazonije.

WASHINGTON - Ameriški proizvajalec letal Boeing namerava zaradi stavke, ki traja od sredine septembra in zaradi katere naj bi v tretjem četrtletju imel veliko izgubo, zmanjšati število delovnih mest za 10 odstotkov. Ukinitev 17.000 delovnih mest bo po načrtih po vsem svetu vključevalo vse ravni zaposlenih. Po besedah vodstva družbe je treba delovno silo uskladiti s finančno realnostjo. Podrobnosti bodo predstavili prihodnji teden.