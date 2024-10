Pregled - šport, 11. 10. (petek)

Ljubljana, 11. oktobra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 11. oktobra.

BUFFALO - Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je izjemno začel svojo 19. sezono severnoameriške lige NHL. Kapetan kraljev je namreč pri zmagi Los Angeles Kings v gosteh s 3:1 nad Buffalo Sabres prispeval vse tri zadetke. Kopitar je hat-trick dosegel v zadnji tretjini. Izkazal se je tudi vratar Darcy Kuemper, ki je zaustavil 32 strelov.

DUNAJ - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na svoji zadnji tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu na Slovaškem 2025 danes v Dunajskem Novem mestu z Avstrijo igrala neodločeno 1:1 (0:0). Končna uvrstitev Slovenije v skupini H bo znana po torkovi tekmi med Francijo in Avstrijo. Slovenija ima pred dvobojem v Nancyju točko več od Francije, ki bo v primeru zmage zasedla prvo mesto, v primeru remija proti Avstriji pa bo pred Slovenijo zaradi boljše razlike v golih.

LJUBLJANA - Nogometni reprezentanci Nemčije in Nizozemske so tudi po tretjem krogu elitne skupine lige narodov ostajata neporaženi. Oslabljeni elf je na gostovanju v Zenici BiH premagal z 2:1, Nizozemska pa je gostovanju na Madžarskem iztržila le remi, izid je bil 1:1.

KRANJ - Slovenski kolesar Luka Mezgec je za dve sezoni podaljšal pogodbo z ekipo Jayco AlUla, je moštvo sporočilo na spletni strani. Šestintridesetletni Kranjčan je v poklicni karavani zelo cenjen, v svojem zdajšnjem moštvu pa pod različnimi licencami dirka vse od leta 2016.

LJUBLJANA - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 7. kroga lige ICEHL izgubili z Bolzanom z 2:5 (1:1, 0:0, 1:4). Za prenovljeno ljubljansko zasedbo je to sicer šele drugi poraz v sezoni.

MILANO - Italijanska alpska smučarka Sofia Goggia je potrdila, da ne bo nastopila na uvodnem veleslalomu nove sezone v Söldnu. Svojo vrnitev po poškodbi, konec januarja si je zlomila golenico in gleženj, načrtuje za december, ko bodo v Beaver Creeku na sporedu prve tekme v hitrih disciplinah. Kot poroča italijanska tiskovna agencija ANSA, nekdanja olimpijska prvakinja v smuku po poškodbi še ni resno trenirala na snegu, to jo čaka v naslednjih dneh.