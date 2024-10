Pregled - svet, 11. 10. (petek)

OSLO - Letošnjo Nobelovo nagrado za mir bo prejela japonska organizacija Nihon Hidankyo, ki zastopa preživele žrtve jedrskih napadov v Hirošimi in Nagasakiju, je sporočil norveški Nobelov odbor. Nagrado bo organizacija prejela za prizadevanja za svet brez jedrskega orožja in vztrajanje, da se to ne sme uporabiti. Iz sveta so se ob razglasitvi zvrstila svarila pred uporabo jedrskega orožja, generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval k njegovi odpravi.

BEJRUT/TEL AVIV - Izraelska vojska je na jugu Libanona znova napadla položaje mirovnih sil ZN (Unifil), pri čemer sta bila ranjena še dva njihova pripadnika. Zvrstile so se obsodbe, generalni sekretar ZN Antonio Guterres je opozoril, da gre za kršitev mednarodnega humanitarnega prava, Francija je poklicala izraelskega veleposlanika. Izraelska vojska je pojasnila, da so odgovorili na grožnjo, ki se je nahajala blizu položaja mirovnih sil. V četrtek je izraelska vojska v napadih na Bejrut ubila 22 ljudi, Hezbolah je v odgovor danes napadel vojaško oporišče v Haifi na severu Izraela.

BERLIN/VATIKAN/RIM - Nemčija je ob obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obljubila Kijevu nov sveženj vojaške pomoči v vrednosti 1,4 milijarde evrov. Ta po besedah kanclerja Olafa Scholza vključuje tudi sisteme zračne obrambe. Zelenski je ponovil, da bi se vojna z Rusijo lahko končala leta 2025. V Vatikanu se je pred tem sešel s papežem Frančiškom, v četrtek pa v Rimu z italijansko premierko Giorgio Meloni.

KIJEV - Ukrajinske oblasti so v četrtek sporočile, da jih je rusko obrambno ministrstvo obvestilo o smrti ukrajinske novinarke Viktorije Roščine. Ukrajinsko tožilstvo je v zvezi s smrtjo novinarke, ki je umrla v ruskem ujetništvu, uvedlo preiskavo, njeno smrti pa bo obravnavalo kot vojni zločin.

ODESA - V ruskem raketnem napadu na južno ukrajinsko regijo Odesa so bile ubite štiri osebe, med njimi tudi najstnica, še deset je bilo ranjenih, je sporočil guverner regije Oleg Kiper. V napadu je bila uničena tudi dvonadstropna stavba.

NIKOZIJA - Na Cipru o se sešli voditelji sredozemskih članic EU, ki so se v družbi predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in jordanskega kralja Abdulaha II. med drugim pogovarjali tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu, glede katerih so izrazili zaskrbljenost in pozvali k premirju. Glede migracij so se strinjali, da je nujno okrepiti sodelovanje s sosedstvom EU.

TAMPA - Na Floridi so začeli odstranjevati razbitine in odpravljati škodo po orkanu Milton, ki je v sredo zvečer udaril ob zahodno obalo ameriške zvezne države pri mestu Sarasota. Po zadnjih podatkih je skupaj s tornadi, ki jih je sprožil, zahteval 16 življenj. Okrog 2,5 milijona odjemalcev je še vedno brez elektrike, deli države pa so pod vodo.

BEOGRAD - Srbski in turški predsednik Aleksandar Vučić in Recep Tayyip Erdogan sta se danes po pogovorih v Beogradu zavzela za ohranitev miru in stabilnost na Balkanu. Izpostavila sta tudi dobre odnose med državama, zlasti na področju gospodarstva. Dogovorila sta se za okrepitev sodelovanja na obrambnem področju in med drugim govorila o možnostih za dobavo turških brezpilotnih letal.

AŠKABAD - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes konferenci v turkmenski prestolnici dejal, da so mednarodni odnosi vstopili v obdobje temeljnih sprememb. Po njegovem prepričanju je potreben nov svetovni red, ki odraža raznolikost celotnega planeta. Ob robu se je srečal z iranskim predsednikom Masudom Pezeškianom, s katerim sta poudarila dobre odnose.

RIM/TIRANA - Centra za sprejem migrantov, ki ju je v Albaniji zgradila Italija, sta pripravljena za delovanje, je dejal italijanski veleposlanik v Tirani Fabrizio Bucci. Odprtje dveh za mnoge spornih centrov, v katerih bi namestili migrante, rešene v italijanskih vodah, je bilo načrtovano že maja, vendar so ga kasneje večkrat preložili.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban, ki je bil v sredo ob predstavitvi prednostnih nalog madžarskega predsedovanja Svetu EU v Evropskem parlamentu deležen številnih kritik, je razpravo evropskih poslancev označil za sovražno in "poskus križanja", predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen pa obtožil, da želi zrušiti vlado v Budimpešti.

PITTSBURGH - Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama je v četrtek v nastopu na predvolilnem zborovanju demokratske predsedniške kandidatke Kamale Harris kritiziral republikanskega kandidata Donalda Trumpa. Na shodu v zvezni državi Pensilvanija, ki velja za eno odločilnih na volitvah, je Trumpa označil za sebičneža, ki ga zanimajo le lasten ego, denar in status.

VIANGCHAN - Državni sekretar ZDA Antony Blinken je na zasedanju Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) posvaril Kitajsko pred provokativnimi ukrepi proti Tajvanu in poudaril nujnost statusa quo. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je dejanja ZDA v Aziji označil za uničujoča in Washington obtožil, da skuša regijo obrniti proti Rusiji in Kitajski.

LOS ANGELES - Proizvajalec električnih vozil Tesla je v četrtek v ameriški Kaliforniji predstavil samovozeči taksi cybercab. Ustanovitelj Tesle Elon Musk je na predstavitvi dejal, da nameravajo proizvodnjo t. i. robotaksijev začeti leta 2026. Vozilo naj bi stalo manj kot 30.000 dolarjev.