Pregled - šport, 10. 10. (četrtek)

OSLO - Slovenska nogometna reprezentanca je v Oslu na tretji tekmi lige narodov izgubila proti Norveški z 0:3 (0:1). Izbranci Matjaža Keka bodo naslednjo tekmo v ligi B in skupini B3 igrali v nedeljo ob 15. uri po slovenskem času, ko se bodo v Almatyju merili s Kazahstanom. Za Norveško sta zadela Erling Haaland v sedmi in 63. ter Alexander Soerloth v 52. minuti.

CELJE - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v tekmi alpske lige v slovenskem obračunu premagali Sij Acroni Jesenice s 6:2 (1:0, 2:0, 3:2).

LJUBLJANA - Slovenska moška reprezentanca v tenisu se je poleti v Črni gori vrnila v svetovno skupino II Davisovega pokala. Žreb je določil, da bo kvalifikacije svetovne skupine II doma igrala z Indonezijo. Dvoboj bo na sporedu konec januarja oziroma na začetku februarja prihodnje leto.

LJUBLJANA - Nogometaši Avstrije so v tretjem krogu lige narodov premagali naslednjega tekmeca Slovenije Kazahstan s 4:0. Za prvo zmago Avstrije so zadeli Christoph Baumgartner (10.), Philipp Lienhart (53.), Marcel Sabitzer (56.) in Matthias Seidl (79.). Slovenija, ki je danes na Norveškem izgubila 0:3, se bo s Kazahstanom srečala v nedeljo ob 15. uri v Almatyju. V ligi A je Francija v Budimpešti premagala Izrael s 4:1, Italija in Belgija pa sta se v Rimu razšli z neodločenim izidom 2:2.

BARCELONA - Španski teniški igralec Rafael Nadal je danes sporočil, da se je odločil, da bo po koncu sezone končal igralsko kariero. Nadal je v video sporočilu na družbenih omrežjih sporočil, da bo igralsko kariero končal v finalu Davisovega pokala. Finalni turnir Davisovega pokala bo na sporedu od 19. do 24. novembra v Malagi.