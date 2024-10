Pregled - svet, 10. 10. (četrtek)

BEJRUT - Izraelska vojska je večkrat napadla položaje pripadnikov mirovne misije Združenih narodov na jugu Libanona (Unifil). Kot je pojasnil Unifil, je v enem od napadov tank zadel opazovalni stolp, pri čemer sta bila ranjena indonezijska pripadnika. Italija, ki ima v Libanonu več kot tisoč vojakov, je zaradi incidentov na pogovor pozvala izraelskega veleposlanika. Napade so obsodili tudi ZN in več držav, ki sodelujejo v misiji. Izrael je medtem nadaljeval napade na Bejrut.

GAZA - V izraelskih raketnih napadih na Gazo je bilo ubitih več deset ljudi. Izraelske sile so v sredo ciljale dvorišče bolnišnice, kjer so bili šotori razseljenih Palestincev, danes pa šolo. Da Izrael namerno napada zdravstvene ustanove ter ubija in muči medicinsko osebje v Gazi, so ugotovili preiskovalci Združenih narodov in dodali, da si Izrael prizadeva uničiti zdravstveni sistem v enklavi. Preiskava tako Izrael kot palestinske oborožene skupine obtožuje zločinov proti človečnosti ter opozarja na zlorabe ujetnikov.

WASHINGTON/BERLIN - ZDA so v sredo posvarile Izrael pred vojaškimi akcijami v Libanonu po vzoru tistih na območju Gaze, je po telefonskem pogovorom med ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem sporočila Bela hiša. Kot so dodali, je Biden Netanjahuju dejal, naj čim bolj zmanjša škodo za civiliste v Libanonu. Nemški kancler Olaf Scholz je medtem v bundestagu, kjer so obeležili obletnico napada Hamasa, napovedal novo dobavo orožja Izraelu. Hkrati je zavrnil kritike opozicije, da vlada v zadostni meri ne podpira Izraela.

STOCKHOLM - Južnokorejska pisateljica Han Kang je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo, je sporočila Švedska akademija. Prejela jo je za "intenzivno poetično prozo, ki se sooča z zgodovinskimi travmami in razkriva krhkost človeškega življenja", so zapisali v utemeljitvi. Han Kang je 18. avtorica, ki bo prejela Nobelovo nagrado za literaturo, hkrati je prva ženska med letošnjimi Nobelovimi nagrajenci.

LONDON/PARIZ - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je začel mini turnejo po Evropi z obiskom v Londonu, kjer se je sestal z britanskim premierjem Keirom Starmerjem in generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem. Razpravljali so zlasti o načrtih za ukrajinsko zmago v vojni proti Rusiji. Kasneje ga je gostil še francoski predsednik Emmanuel Macron.

ODESA/KIJEV/MOSKVA - Število smrtnih žrtev sredinega ruskega raketnega napada na Odeso je naraslo na sedem, še deset ljudi je ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Ukrajina naj bi medtem nad Rusijo izstrelila na desetine dronov in med drugim uničila rusko skladišče iranskih brezpilotnikov šahed v Krasnodarju na jugu države.

TAMPA - Orkan Milton je v sredo zvečer po lokalnem času dosegel obalo Floride pri južnem predmestju Sarasote Siesta Key. Milton je na obalo prišel kot orkan 3. kategorije s hitrostjo vetra nekaj nad 200 kilometrov na uro. Kasneje je oslabel v orkan prve stopnje, a kljub temu povzroča ogromno škodo in glede na svarila ameriških vremenoslovcev ostaja zelo nevaren. Na prizadetem območju pustošijo izjemno močan veter in poplave, več kot dva milijona domov je brez elektrike. Poročajo tudi o najmanj desetih smrtnih žrtvah.

STRASBOURG - Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve (Juri), ki je preverjal morebiten konflikt interesov pri kandidatih za bodoče člane Evropske komisije, je vsem kandidatom prižgal zeleno luč za zaslišanje pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, so sporočili iz parlamenta. V političnih skupinah Zelenih in Levice so bili sicer kritični do postopka.

LUXEMBOURG - Evropska komisija podpira pobude nekaterih držav članic za čimprejšnji začetek izvajanja evropskega pakta o migracijah in azilu, je po zasedanju notranjih ministrov EU povedala odhajajoča evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. Izrazila je prepričanje, da bo pakt prispeval tudi k odpravi nadzora na notranjih schengenskih mejah.

LUXEMBOURG - Evropsko računsko sodišče je za zaključni račun EU za lani ugotovilo, da gre za resničen in pošten prikaz stanja, a da se je število napak pri porabi povečalo. Na proračunske odhodke je znova izdalo negativno mnenje. Opozorilo je na vse večja tveganja za proračun zaradi rekordnega dolga, ruske agresije nad Ukrajino in visoke inflacije.

KIŠINJOV - EU bo Moldaviji, kandidatki za članstvo v povezavi, za obdobje med letoma 2025 in 2027 namenila 1,8 milijarde evrov finančne pomoči, kar je največji sveženj evropske pomoči tej državi od njene osamosvojitve, je med obiskom naznanila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Pomoč bo med drugim namenjena spodbujanju moldavskega gospodarstva, vlaganju v infrastrukturo in pospešitvi reform.

MADRID/LIZBONA - Ostanki oslabljenega tropskega ciklona Kirk, ki so v sredo z Atlantika dosegli Zahodno Evropo, so najprej zajeli Portugalsko in Španijo, kjer je močan veter podiral drevesa. Nato je neurje doseglo Francijo, od koder poročajo o eni smrtni žrtvi. Težave zlasti v železniškem prometu je Kirk povzročal tudi v Nemčiji.

PARIZ - Sodišče je operaterja železnic SNCF, hčerinski družbi in dva uslužbenca železnic obsodilo nenamernega uboja v povezavi z nesrečo hitrega vlaka TGV v Alzaciji leta 2015, v kateri je umrlo enajst ljudi, 42 pa je bilo ranjenih. Sodišče jim je izreklo globe in pogojne zaporne kazni.

NEW YORK - V svetu je bilo posiljenih ali žrtev spolnega napada več kot 370 milijonov deklet in deklic, so sporočili iz Sklada ZN za otroke (Unicef) pred mednarodnim dnevom deklic. Prva globalna ocena Unicefa glede spolnega nasilja nad mladoletniki pomeni, da je vsaka osma deklica žrtev spolnega nasilja. Če v oceni upoštevamo spletno in verbalno nasilje, število žrtev med deklicami po svetu naraste na 650 milijonov oz. na vsako peto deklico in dekle.