V Litiji začeli slikanje žensk v programu Dora

Litija, 10. oktobra - Ta teden se je po dveh letih v Litijo vrnila mobilna enota programa za zgodnje odkrivanje raka dojk Dora. V naslednjih štirih mesecih do januarja bodo na presejalno mamografijo povabili okoli 2500 žensk med 50. in 69. letom starosti iz občin Litija in Šmartno pri Litiji. Mobilna enota bo ob zdravstvenem domu, so sporočili z onkološkega inštituta.