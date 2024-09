V zbornici zdravstvene in babiške nege izpostavili vlogo medicinskih sester v boju proti raku dojke

Ljubljana, 30. septembra - V sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije so ob začetku rožnatega oktobra, svetovnega meseca boja proti raku dojk, izpostavili vlogo medicinskih sester kot zdravstvenih vzgojiteljic pri zgodnjem odkrivanju bolezni. Poudarili so tudi pomen preventive.