Več kot tretjina Slovencev pod stresom zaradi službe

Ljubljana, 10. oktobra - Skoraj tretjina oziroma 32 odstotkov anketiranih prebivalcev Slovenije ocenjuje, da niso zdravi, v stres jih spravljata predvsem služba in družina. Za zdrave ali zelo zdrave pa se imata približno dva od treh vprašanih polnoletnih Slovencev, kaže raziskava svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in Mediane.