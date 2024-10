Na ministrstvu za zdravje podprli projekt vračanja na delo oseb s težavami v duševnem zdravju

Ljubljana, 10. oktobra - Duševno zdravje je enako pomembno kot fizično zdravje, so ob svetovnem dnevu duševnega zdravja sporočili z ministrstva za zdravje. Osebe s težavami v duševnem zdravju še vedno sodijo med najtežje zaposljivo populacijo, zato so podprli projekt, ki si prizadeva vzpostaviti model hitrejšega in uspešnejšega vračanja na delo takšnih oseb.