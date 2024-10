Pregled - šport, 9. 10. (sreda)

OSLO - Slovenska nogometna reprezentanca je prispela v Oslo, kjer jo v četrtek ob 20.45 čaka tretja tekma v ligi narodov. V ligi B bo po domačih remiju in zmagi proti Avstriji oziroma Kazahstanu igrala proti Norveški, ki ima prav tako štiri točke po dveh krogih. V strokovnem štabu pa ni več Boštjana Cesarja. Dosedanji pomočnik selektorja Keka se je odločil za nov izziv, saj je kandidat za naslednika Anteja Šimundže na trenerskem mestu Maribora.

ZAGREB - Košarkarji Krke so v 4. krogu lige Aba v Zagrebu premagali Cibono z 81:74 (20:24, 40:41, 59:64).

LJUBLJANA - Rokometaši madžarskega Picka iz Szegeda so v četrtem krogu lige prvakov v Zagrebu zmagali s 35:30. Borut Mačkovšek je za madžarsko zasedbo dosegel tri gole, tako kot Aleks Kavčič za hrvaško ekipo. Eurofarm Pelister je v Bitoli osvojil prvo točko proti portugalskemu Sportingu iz Lizbone, na koncu je bilo 24:24.

Za ekipo iz Severne Makedonije je slovenski rokometaš Nejc Cehte dosegel en gol.

MILANO - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je končal letošnjo sezono in ne bo nastopil na sobotni dirki po Lombardiji, je sporočila njegova ekipa Red Bull-BORA-hansgrohe. Štiriintridesetletni Zasavec je v letošnji sezoni najbolj zablestel na dirki po Španiji, kjer je ugnal vse tekmece in po letu 2019, 2020 in 2021 četrtič osvojil eno od treh najbolj prestižnih cestnih preizkušenj na svetu.

ZÜRICH - Švicarski alpski smučar Niels Hintermann, specialist za hitri disciplini, je danes sporočil, da bo izpustil prihajajočo sezono 2024/25, saj se sooča z velikimi zdravstvenimi izzivi. Med treningom v Južni Ameriki je namreč opazil bulo na vratu, testi, opravljeni po njegovi vrnitvi v Švico, pa so razkrili vrsto raka na bezgavkah. Hintermannova mama je Slovenka, tako da je v mladosti veliko časa preživel v Kranjski Gori.

MIAMI - Branilci naslova v hokejskem tekmovanju za Stanleyjev pokal Florida Panthers so uspešno začeli novo sezono lige NHL. Panterji so v domači dvorani s 6:4 premagali hokejiste Bostona. Uspešni so bili tudi novinci v ligi Utah, ki so s 5:2 odpravili Chicago Blackhawks. Najbolj tesno je bilo v Seattlu, kjer se je St. Louis veselil zmage s 3:2.

LOS ANGELES - Košarkarice Minnesota Lynx so se pridružile New York Liberty v finalu severnoameriške lige WNBA. Risinje so v Minneapolisu na odločilni peti tekmi polfinala premagale Connecticut Sun. Največ točk za domače, 27, je dosegla Napheesa Collier, ki je z reprezentanco ZDA poleti osvojila olimpijski naslov v Parizu. Ekipi bosta v velikem finalu prvenstva WNBA igrali na tri zmage.