Pregled - svet, 9. 10. (sreda)

BEJRUT/TEL AVIV/BRUSELJ/GAZA - Na jugu Libanona se nadaljujejo spopadi med Izraelom in gibanjem Hezbolah, ki je po lastnih navedbah na dveh obmejnih lokacijah ustavilo napredovanje izraelske vojske. V raketnem napadu na mesto Kirjat Šmona na severu Izraela sta bili ubiti dve osebi. Proti mestu in okolici je iz Libanona poletelo 20 izstrelkov. Izrael je medtem nadaljeval obstreljevanje Bejruta in tudi Gaze, kjer je bilo v zadnjem dnevu ubitih še najmanj 20 ljudi. EU je v Libanon poslala tri letala s humanitarno pomočjo.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je prvič po skoraj dveh mesecih opravil telefonski pogovor z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Vsebina pogovora, v katerem je sodelovala tudi podpredsednica ZDA Kamala Harris, uradno še ni znana. V ospredju naj bi bil predvsem odziv Izraela na iranski raketni napad. Izraelski obrambni minister Joav Galant, ki je odpovedal za danes načrtovani obisk v ZDA, je medtem zagrozil, da bo odziv Izraela smrtonosen in natančen.

DUBROVNIK - EU mora združiti celotno celino in vse demokratične države ter ostati enotna v luči ruske grožnje, je udeležencem vrha Ukrajina-Jugovzhodna Evropa dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ocenil je, da bi se vojna v Ukrajini lahko končala do prihodnjega leta. Ob tem je za prihodnje dni napovedal obisk več evropskih prestolnic, medtem ko je bilo preloženo srečanje voditeljev držav kontaktne skupine za Ukrajino, ki bi moralo potekati v soboto v ameriškem oporišču v nemškem Ramsteinu. Preložili so ga po tem, ko je predsednik ZDA Joe Biden odpovedal svoja potovanja v tujino zaradi orkana Milton, ki se približuje Floridi.

MIAMI/TAMPA - Na Floridi se pripravljajo na orkan Milton, ki velja za enega najhujših v zadnjih stotih letih. Več milijonov ljudi je že zapustilo domove, tiste, ki se za to niso odločili, pa so oblasti opozorile, da je skrajni čas za odhod. Milton, ki naj bi drevi po krajevnem času dosegel kopno blizu Tampe, je sicer oslabel v orkan četrte kategorije, vendar vremenoslovci v ZDA kljub temu svarijo, da gre za zelo resno grožnjo.

STRASBOURG - Madžarski premier Viktor Orban je v Evropskem parlamentu poudaril, da se mora Evropska unija spremeniti. V svojem govoru je kot glavne teme izpostavil konkurenčnost, migracije in krizo schengna. Migracije je označil kot razlog za vse večji antisemizitem, homofobijo in nasilje nad ženskami v Evropi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in številni evropski poslanci so bili kritični do Orbana in do Budimpešte.

BRUSELJ - Članice EU so dosegle dogovor o pravni podlagi, ki bo omogočila uporabo prihodkov od zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje posojila Ukrajini, so sporočili s Sveta EU. Skupina G7 namerava Ukrajini posoditi do 45 milijard evrov, od tega naj bi EU prispevala do 35 milijard. Postopek se bo nadaljeval v Evropskem parlamentu. Cilj je, da bi bilo makrofinančno posojilo na voljo še letos, prva sredstva pa bi Ukrajina prejela prihodnje leto.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinska vojska je ponoči po lastnih navedbah z brezpilotniki zadela rusko skladišče orožja v obmejni regiji Brjansk. Po eksplozijah v skladišču na prostem, kjer naj bi hranili tudi severnokorejsko orožje in strelivo ter drsne bombe, so lokalne oblasti na območju razglasile izredne razmere. Ruska vojska je medtem po navedbah obrambnega ministrstva ponovno zavzela dve vasi v obmejni regiji Kursk, kamor so v začetku avgusta vdrle ukrajinske sile.

STOCKHOLM - Nobelovo nagrado za kemijo bodo letos prejeli ameriški znanstvenik David Baker za računalniško načrtovanje proteinov ter britansko-ameriški znanstveni dvojec Demis Hassabis in John Jumper za delo na področju napovedovanja strukture proteinov z umetno inteligenco, je sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti. Obe odkritji odpirata velike možnosti, je dejal predsednik Nobelovega odbora za kemijo Heiner Linke.

NEW JERSEY/TORONTO - Nobelova nagrajenca za fiziko sta v torek posvarila pred nevarnostmi umetne inteligence. John J. Hopfield je dejal, da ga umetna inteligenca kot nekaj, kar nima nadzora, zelo skrbi. Geoffrey E. Hinton pa je napovedal, da bo napredek na tem področju primerljiv z industrijsko revolucijo in posvaril pred nevarnostmi umetne inteligence, če bi ljudje izgubili nadzor nad njo.

LIZBONA/MADRID/PARIZ - Ostanki oslabljenega tropskega ciklona Kirk so z Atlantika prešli nad obale Zahodne Evrope. Potem ko je neurje na Portugalskem prekinilo oskrbo z elektriko več kot 300.000 gospodinjstev in podiralo drevesa v Španiji, je tudi v Francijo prineslo močne vetrove in obilno deževje, zato so oblasti v 30 departmajih izdale oranžno vremensko opozorilo. Neurje naj bi do četrtka prešlo tudi Belgijo, Nizozemsko in Luksemburg ter območje severne in osrednje Italije.

MOSTAR - Na območjih Jablanice in Konjica v osrednjem delu Bosne in Hercegovine, ki so jih minuli teden prizadele katastrofalne poplave in plazovi, pristojne oblasti nadaljujejo iskanje pogrešanih oseb s pomočjo reševalcev iz BiH in več drugih držav, tudi Slovenije. Na območju občine Jablanica iščejo še štiri pogrešane. Po navedbah Radiotelevizije BiH je življenje izgubilo 22 oseb. Nadaljuje se tudi zbiranje humanitarne pomoči.

DUNAJ - Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je dal vedeti, da za zdaj nikomur ne namerava podeliti mandata za sestavo nove vlade. Koalicijski pogovori so namreč zastali, saj stranke zavračajo sodelovanje s svobodnjaki (FPÖ) po njihovi zmagi na volitvah. Predsednik pričakuje, da bodo tri največje stranke - FPÖ, ljudska stranka (ÖVP) kanclerja Karla Nehammerja in socialdemokrati (SPÖ) - preučile možnost sodelovanja, nato jih bo znova povabil na pogovore.

LONDON - V boju za vodilni položaj v britanski konservativni stranki po današnjem glasovanju poslancev ostajata bivši državni sekretar za priseljevanje na notranjem ministrstvu Robert Jenrick ter nekdanja ministrica za gospodarstvo in trgovino Kemi Badenoch, potem ko je v tesni tekmi presenetljivo izpadel bivši notranji in zunanji minister James Cleverly. Končno glasovanje članov stranke bo potekalo od 15. do 31. oktobra, zmagovalca pa bodo razglasili 2. novembra.

KAIRO/RIJAD - Palestinsko islamistično gibanje Hamas je sporočilo, da je v Kairu potekalo srečanje z voditelji rivalskega gibanja Fatah, ki vlada na okupiranem Zahodnem bregu. Namenjeno je bilo razpravi o vojni na območju Gaze in prizadevanjem za palestinsko narodno enotnost. Iranski zunanji minister Abas Aragči je medtem v Savdski Arabiji s tamkajšnjimi sogovorniki razpravljal o prizadevanjih za končanje izraelskih vojaških operacij v Gazi in Libanonu.

PRIŠTINA - Na Kosovu se je začelo sojenje trem kosovskim Srbom, ki naj bi bili med odgovornimi za lanskoletni oboroženi napad na kosovske policiste v kraju Banjska na severu Kosova. Obtoženi so terorističnih dejanj in izvedbe poskusa odcepitve. Njihovi odvetniki so napovedali vložitev zahteve za zavrnitev obtožnice in ugovora zoper dokaze. Sodišče v Prištini se še ni odločilo, ali bodo preostalim 42 obtoženim sodili v odsotnosti.

NEW YORK - Generalna skupščina ZN je izvolila 18 novih članic Sveta ZN za človekove pravice, ki zaseda v Ženevi. Volitve za obdobje 2025-2027 so bile večinoma formalnost, saj so se države o kandidatkah vnaprej dogovorile v okvirju svojih regionalnih skupin - razen v skupini Azija-Pacifik, kjer je bilo za pet prostih mest šest kandidatk. Iz skupine Vzhodna Evropa sta bili izvoljeni Češka in Severna Makedonija, iz skupine Zahodna Evropa in drugi pa Španija, Islandija in Švica.

WASHINGTON - Potem ko je okrožno sodišče v Washingtonu avgusta presodilo, da ima tehnološki velikan Google nezakonit monopol pri spletnem iskanju, je ameriško pravosodno ministrstvo v torek napovedalo, da bo od podjetja zahtevalo temeljite spremembe v načinu poslovanja. Pretehtalo bo tudi možnost, da Googlu naloži delitev podjetja. Kot so v odzivu na novico pojasnili v Googlu, se jim zdi ideja o tovrstnih spremembah radikalna.