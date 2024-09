Letošnji pridelek žit dober, zgodnje sadne vrste obrodile podpovprečno

Ljubljana, 26. septembra - Letošnja letina žit je bila v primerjavi z lanskim letom boljša, medtem ko so češnje, višnje in marelice obrodile podpovprečno. Po napovedih statistikov naj bi bila pridelek koruze in poznega krompirja povprečna. Se pa obeta največji skupni pridelek soje za zrnje doslej, tudi sončničnega zrnja je več, je objavil državni statistični urad.