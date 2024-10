S kampanjo v ozaveščanje o pasteh prekarnega dela

Ljubljana, 7. oktobra - Partnerji projekta DD - Dostojno delo so ob današnjem svetovnem dnevu dostojnega dela predstavili kampanjo Pravice niso pravljice, s katero želijo mlade ozaveščati o pasteh prekarnega dela. Kot so poudarili, je prekarno delo kljub ugodnejšim razmeram na trgu dela še vedno prisotno, zato morajo mladi poznati svoje pravice in jih znati uveljaviti.