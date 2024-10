V sindikatu Mladi plus ob svetovnem dnevu dostojnega dela pozivajo k rešitvi problema prekarnosti

Ljubljana, 6. oktobra - V sindikatu Mladi plus se pred svetovnim dnem dostojnega dela, 7. oktobrom, sprašujejo, koliko delavcev v Sloveniji ima možnost opravljati dostojno delo, in poudarjajo, da je stanje na trgu dela zaskrbljujoče. V današnji izjavi so spomnili na vladne obljube o sistemski rešitvi problema prekarnosti in opozorili, da rešitev še vedno ni na vidiku.