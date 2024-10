Pregled - šport, 6. 10. (nedelja)

Ljubljana, 6. oktobra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 6. oktobra.

LJUBLJANA - Nogometaši Primorja so v 11. krogu Prve lige Telemach premagali Bravo z 1:0 (0:0), Celjani so v gosteh premagali Maribor z 2:1 (0:1), ljubljanska Olimpija pa je doživela prvi ligaški poraz, z 0:1 (0:1) je klonila proti Kopru.

LONDON - Slovenska reprezentanca v motokrosu je na pokalu narodov oziroma ekipnem svetovnem prvenstvu v britanskem Matterley Basinu zasedla sedmo mesto, kar je najboljša uvrstitev na teh tekmovanjih doslej. Slovenski zvezdnik Tim Gajser je dobil obe vožnji, v katerih je nastopil. Poleg Gajserja sta nastopala še Jan Pancar in Jaka Peklaj.

LEUVEN - Nizozemski kolesarski as Mathieu van der Poel je novi svetovni prvak po makadamu. V Belgiji je na 182 km dolgi trasi med Hallejem in Leuvenom ugnal dva domačina Floriana Vermeerscha in Quintena Hermansa. Na vrhu je van der Poel nasledil lanskega svetovnega prvaka Slovenca Mateja Mohoriča, ki je tokrat končal na sedmem mestu, Matevž Govekar je bil 13.

SOMBOTEL - Debitant to sezono na gimnastičnih tekmah najvišje ravni Beno Kunst je na svetovnem izzivu v Sombotelu, finalni tekmi sezone, na preskoku po napaki zasedel osmo mesto. To je bil za 23-letnega Brežičana prvi finale v karieri na tekmah najvišje ravni.

KLINGENTHAL - Slovenska ekipa Tina Erzar, Anže Lanišek, Nika Vodan in Timi Zajc je na zadnji tekmi poletne sezone v smučarskih skokih za veliko nagrado v mešanih ekipah zasedla peto mesto. Slovenska četverica je bila v Klingenthalu v konkurenci 11 ekip po prvi seriji peta, na koncu pa je na tem mestu tudi ostala. Zmagala je Nemčija pred Norveško.

MOTEGI - Italijan Francesco Bagnaia je zmagovalec dirke motoGP za veliko nagrado Japonske v Motegiju. V boju za naslov prvaka je razliko za vodilnim Špancem Jorgejem Martinom, ki je zasedel drugo mesto, znižal na deset točk. Italijan je dobil že sobotno sprintersko dirko.

MADRID - Dvaintridesetletni branilec Real Madrida in Španije Dani Carvajal je na družbenem omrežju Instagram potrdil, da mora na operacijo kolena. Kapetan kraljevega kluba bo odstoten več mesecev, potem ko si je v soboto na tekmi v španski nogometni ligi načel križne vezi.

TAŠKENT - Brazilska reprezentanca v futsalu je še šestič osvojila svetovni naslov, potem ko je v velikem finalu v Taškentu premagala večne tekmece Argentince z 2:1. Bron je pripadel Ukrajini, ki je na tekmi za tretje mesto premagala Francijo s 7:1.