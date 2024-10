Pregled - svet, 6. 10. (nedelja)

GAZA - V napadu izraelske vojske na mošejo in šolo v kraju Deir al-Balah v osrednji Gazi, spremenjeni v zavetišči za begunce, je bilo po navedbah palestinskih virov ubitih najmanj 24 ljudi, še 90 je bilo ranjenih. Samo v napadu na mošejo je bilo ubitih 21 ljudi in več deset ranjenih. Izraelska vojska je zatrdila, da je šlo za napad na oborožene pripadnike palestinskega gibanja Hamas.

BEJRUT - Južni del libanonske prestolnice Bejrut je bil ponoči tarča več kot dveurnih silovitih izraelskih napadov, najhujših v zadnjem letu dni. Izraelska vojska je sporočila, da je napadla teroristične cilje proiranske milice Hezbolah. Kot je dodala, so njene sile ubile več kot 400 borcev Hezbolaha, odkar je Izrael v ponedeljek začel kopensko operacijo v južnem Libanonu. Hezbolah pa je proti izraelskim ciljem izstrelil okoli 130 raket.

PARIZ/TEL AVIV - Francoski predsednik Emmanuel Macron je v soboto pozval k ustavitvi dobave orožja Izraelu za posredovanje v Gazi. To je izzvalo oster odziv izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki je dejal, da ima Izrael pravico do obrambe in se bo odzval tudi na iranski raketni napad. Katar, ključni posrednik v pogajanjih o prekinitvi ognja v Gazi, je v odzivu sporočil, da je Macronova izjava pomemben korak k ustavitvi vojne. Podobno sta menila Jordanija in Libanon.

RIM/WASHINGTON/BERLIN - V več mestih po svetu so v soboto potekali shodi, na katerih so udeleženci ob obletnici začetka vojne v Gazi pozivali k prekinitvi ognja v Gazi in Libanonu. Na nedovoljenem protestu v Rimu so nekateri protestniki nasilno obračunali s policisti, poškodovanih je bilo več kot 30 ljudi. Pred Belo hišo v Washingtonu se je zbralo več kot tisoč protestnikov in zahtevalo, da ZDA ustavijo dobavo orožja in druge pomoči Izraelu. Več tisoč ljudi, solidarnih s Palestinci, se je zbralo tudi v drugih mestih po Evropi, Afriki, Avstraliji in obeh Amerikah.

PHILADELPHIA - Republikanski kandidat za predsednika ZDA Donald Trump je imel v soboto zborovanje na kraju, kjer je julija preživel poskus atentata. Ob tem je zbranim privržencem v Pensilvaniji zatrdil, da ne bo nikoli odnehal, spraševal pa se je tudi o morebitni vpletenosti političnih nasprotnikov v julijski napad. Podprla ga je množica več deset tisoč podpornikov. Varnostni ukrepi do bili na zborovanju občutno strožji kot na Trumpovem julijskem shodu.

JABLANICA - Število mrtvih v poplavah in plazovih v Bosni in Hercegovini se je po doslej znanih podatkih povzpelo na 20, potem ko so pri Jablanici našli še dve trupli. Pogrešanih je še deset ljudi. Na terenu so vse pristojne službe, pomaga jim okoli 300 prostovoljcev. V BiH so sicer potekale lokalne volitve. V volilnih enotah, ki so jih prizadele poplave, jih je osrednja volilna komisija preložila.

VATIKAN - Papež Frančišek je napovedal, da bo na začetku decembra imenoval 21 novih kardinalov. S tem se bo precej povečal kardinalski zbor, ki bo nekoč volil njegovega naslednika. Med novoimenovanimi kardinali bo po napovedih tudi Vinko Bokalič Iglič, ki je slovenskih korenin. Konzistorij za imenovanje novih kardinalov bo 8. decembra v Rimu.