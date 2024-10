Pregled - šport, 5. 10. (sobota)

BOLOGNA - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec enodnevne italijanske klasike po Emiliji. Na 215,3 km dolgi trasi od Vignole do vrha San Luce je svetovni prvak napadel 38 km pred koncem in ciljno črto prečkal skoraj dve minuti pred Britancem Tomom Pidcockom in Italijanom Davidejem Piganzolijem.Za Pogačarja je bila to prva zmaga v mavričasti majici, ki jo je oblekel po slavju na SP preteklo nedeljo v Zürichu. Motiviran po novem odkljukanem cilju v karieri je že na prvi dirki v novem dresu tekmecem odčital novo lekcijo.

BOLOGNA - Slovenska kolesarka Urška Žigart (Liv AlUla Jayco) je na ženski različici dirke po Emiliji zasedla četrto mesto. Na trasi od Vignole do vrha klanca San Luca (113,8 km) je za zmagovalko domačinko Eliso Longo Borghini zaostala 16 sekund.

HALLE - Nizozemska zvezdnica kolesarstva Marianne Vos je postala svetovna prvakinja na makadamu. Na 135 km dolgi trasi med belgijskima mestoma Halle in Leuven je v dvoboju za zmago ugnala Belgijko Lotte Kopecky. Tretje mesto je zasedla še ena Nizozemka Lorena Wiebes. Med 137 tekmovalkami Slovenk ni bilo na startu.

LJUBLJANA Rokometašice Krima Mercatorja so v 4. krogu skupinskega dela lige prvakinj v Ljubljani premagale norveški Storhamar s 25:23. Za ljubljansko ekipo je to četrta zmaga v najmočnejšem klubskem tekmovanju.

PRAGA - Rokometašice Mlinotesta Ajdovščine so na prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala na Češkem izgubile proti praški Slavii s 30:34 (12:16). Povratna tekma bo 12. oktobra v Ajdovščini.

BAR - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 3. krogu lige Aba premagali Mornar z 92:82 (25:23, 46:43, 73:61).

FELDKIRCH - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 6. kroga lige ICEHL v gosteh premagali ekipo Pioneers Vorarlberg s 5:2 (3:1, 0:1, 2:0).

MURSKA SOBOTA - Nogometaši Mure so v 11. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Domžalam z 0:1 (0:0).

KLINGENTHAL - Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc je na tekmi poletne velike nagrade v Klingenthalu osvojil drugo mesto. Za skoka, dolga 142 in 136 metrov, je Slovenec, ki je vodil po prvi seriji, dobil 271,7 točke. Zaostal je le za Norvežanom Mariusom Lindvikom, ki je zbral 3,2 točke več. Tretji je bil še en Norvežan, in sicer Halvor Egner Granerud. Anže Lanišek je bil 17., druga dva Slovenca pa nista prišla med dobitnike točk. Žiga Jelar je bil 40., Domen Prevc pa 45.

SOMBOTEL - Slovenska telovadca Lucija Hribar in Luka Bojanc sta v Sombotelu na zadnji tekmi svetovnega pokala nastopila v finalu dvovišinske bradlje oziroma krogov. Hribar je bila na bradlji sedma, enako uvrstitev je imel Bojanc na krogih.

SEUL - Slovenske športne plezalke Mia Krampl, Sara Čopar in Rosa Rekar so si v kvalifikacijah v težavnosti priborile mesto v polfinalu zadnje tekme sezone svetovnega pokala v južnokorejskem Seulu. Najboljša je bila Krampl na devetem mestu, Čopar je bila 15., Rekar pa 21. V moški konkurenci slovenskih predstavnikov ni bilo.

MOTEGI - Svetovni prvak Italijan Francesco Bagnaia je zmagovalec sprinterske dirke za veliko nagrado Japonske v Motegiju. S tem je nekoliko zmanjšal zaostanek za vodilnim v prvenstvu Špancem Jorgejem Martinom, ki je bil četrti. Prednost Martina pred Bagnaio zdaj znaša 15 točk. Drugo mesto je osvojil Italijan Enea Bastianini, tretje pa Španec Marc Marquez. Z vodstva na sprintu je zdrsnil zmagovalec kvalifikacij Španec Pedro Acosta.