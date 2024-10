Pregled - svet, 5. 10. (sobota)

MOSTAR - V katastrofalnih poplavah in zemeljskih plazovih, ki so prizadeli Bosno in Hercegovino, je po zadnjih uradnih podatkih umrlo najmanj 13 ljudi, več jih še pogrešajo. Oblasti so zaradi napake pri evidentiranju sprva navajale več kot 20 žrtev. Reševalne službe so nadaljevale iskanje pogrešanih. Najhuje je v Jablanici, kjer je župan Damir Šabanović izjavil, da se soočajo s tragedijo brez primere. Prebivalci krivdo za tako veliko število žrtev pripisujejo kamnolomu v Donji Jablanici, območje pa preiskujejo tudi kriminalisti.

BRUSELJ - EU je v petek izrazila solidarnost in podporo Bosni in Hercegovini, ki so jo prizadele katastrofalne poplave. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je dejal, da je EU pripravljena zagotoviti nadaljnjo pomoč v okviru mehanizma civilne zaščite. Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič pa je sporočil, da je EU na podlagi prošnje BiH za pomoč zaradi poplav že aktivirala storitev evropskega programa Copernicus za hitro izdelavo zemljevidov.

BEJRUT - Izraelska vojska je znova napadla cilje šiitskega gibanja Hezbolah v Libanonu. V soseskah na jugu Bejruta je odjeknilo več eksplozij, potem ko je izraelska vojska prebivalce tega območja znova pozvala k evakuaciji. Spopadi med izraelsko vojsko in Hezbolahom so potekali tudi na jugu Libanona. V izraelskem napadu z dronom na palestinsko begunsko taborišče blizu mesta Tripoli na severu Libanona je bil ubit vodja oboroženega krila Hamasa Said Atalah. Hezbolah je potrdil, da je po četrtkovih izraelskih napadih na predmestje Bejruta izgubili stik s potencialnim naslednikom nedavno ubitega voditelja tega gibanja Hasana Nasrale, Hašem Safidinom.

GAZA/BERLIN/RIM ... - Izraelska vojska je opozorila prebivalce območja v osrednjem delu Gaze, naj se umaknejo, ker da se pripravlja na uporabo velike sile proti borcem Hamasa na tem območju. To je prvi poziv Izraela k evakuaciji v Gazi v zadnjih tednih. Pred prvo obletnico napada Hamasa na Izrael 7. oktobra lani, ki mu je sledila izraelska ofenziva na Gazo, so v številnih evropskih mestih potekali shodi v podporo Palestincem. Na tisoče ljudi se je med drugim zbralo v Berlinu, Rimu in Londonu, protesti pa so ponekod napovedani ves konec tedna.

WASHINGTON - Ameriške sile so v petek napadle 15 ciljev na območju Jemna pod nadzorom Hutijev, ki jih podpira Iran, je sporočilo osrednje poveljstvo ameriške vojske Centcom. Kot so dodali, so ciljali na hutijevske ofenzivne vojaške zmogljivosti, napade pa so izvedli, da bi zaščitili svobodo plovbe in naredili mednarodne vode varnejše za ameriške, koalicijske in trgovske ladje. Televizija Al Masira, ki jo nadzirajo hutijevci, je poročala, da sta Jemen napadli tako ZDA kot Velika Britanija.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v petek Izraelu odsvetoval morebitne napade na iranska naftna polja, med drugim pa ni želel ugibati, če želi izraelski premier Benjamin Netanjahu vplivati na izid ameriških predsedniških volitev. Na vprašanje o izraelskih pripravah na povračilni napad zaradi nedavnega iranskega raketnega napada pa je odgovoril, da sta z Netanjahujem nenehno v stiku. Zato je ocenil, da se bodo Izraelci, preden bodo napadli ran, prej posvetovali z Američani.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da bo na zasedanju kontaktne skupine za Ukrajino v Ramsteinu predstavil načrt za zmago oz. konkretne korake za pravičen konec vojne. Dodal je, da rusko agresijo lahko ustavi odločnost partnerjev in krepitev Ukrajine. Ruska vojska je medtem sporočila, da je zavzela še eno vas v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine. Zavzeli naj bi vas blizu Pokrovska, ki se mu ruske sile že več tednov postopoma približujejo.

DUNAJ - Vodja desničarskih svobodnjakov (FPÖ) Herbert Kickl je po petkovih pogovorih pri predsedniku Alexandru Van der Bellnu o oblikovanju vlade izjavil, da želi postati naslednji avstrijski kancler. Poudaril je, da bi bila koalicija poražencev nedemokratična in bi bila udarec v obraz avstrijskim volivcem.

BUDIMPEŠTA - Pred sedežem madžarske javne radiotelevizije v Budimpešti se je zbralo več tisoč ljudi, ki so zahtevali konec vladne propagande v medijih. Množica je pred sedežem radiotelevizije MTVA vihtela madžarske zastave in nosila plakate s pozivi za neodvisne javne medije. Protest je organizirala stranka Tisza opozicijskega voditelja Petra Magyarja, ki je oster kritik madžarskega premierja Viktorja Orbana.

LILLE - Ob severni obali Francije je pri poskusu prečkanja Rokavskega preliva na poti v Veliko Britanijo na prenatrpanem čolnu umrlo več ljudi, med njimi majhen otrok, so sporočile tamkajšnje oblasti. Francoski notranji minister Bruno Retailleau je obsodil ravnanje tihotapcev in napovedal krepitev boja proti njim. Sporočil je, da so otroka poteptali do smrti, ter dodal, da je v grozljivi drami umrlo še več ljudi.

SISAK - V hudi prometni nesreči blizu Novske na vzhodu Hrvaške sta ponoči umrla dva človeka, 25 je poškodovanih, med njimi več huje. Nesreča se je zgodila, ko je s ceste zletel kombi s skupino migrantov, na kraj dogodka pa je takoj prispelo osem ekip nujne medicinske pomoči. Poškodovane potnike so prepeljali v bolnišnice v Novi Gradiški, Sisku, Pakracu in Slavonskem Brodu.

LYON - Svet bi lahko izgubil boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, je opozoril generalni sekretar mednarodne organizacije kriminalistične policije Interpol Jürgen Stock. Poudaril je, da ima Interpol jasne dokaze, da so se mafijske skupine, ki so nekoč delovale na regionalni ravni, zdaj razširile po vseh celinah. Dejal je, da delujejo kot globalna podjetja in naj bi imele astronomske količine sredstev za izvajanje kriminalnih dejavnosti, vključno s trgovino z ljudmi in orožjem.

PORT-AU-PRINCE/ŽENEVA - V napadu članov ene od oboroženih tolp na Haitiju je bilo v četrtek po podatkih Združenih narodov ubitih najmanj 70 ljudi, med njimi tudi ženske in otroci. Do pokola je prišlo v mestu Pont Sonde, kakih sto kilometrov severozahodno od prestolnice Port-au-Prince. Vlada pa je sporočila, da je na območje, kjer se je zgodil pokol, napotila posebne policijske enote za boj proti tolpam.