Pregled - šport, 4. 10. (petek)

Ljubljana, 4. oktobra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 4. oktobra.

BRDO PRI KRANJU - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na naslednjih dveh preizkušnjah na Norveškem in v Kazahstanu v ligi B lige narodov. Na seznamu je zavoljo nekaterih poškodb in drugih razlogov nekaj sprememb. V obrambni vrsti sta tokrat zraven David Zec in Sven Šoštarič Karič, v zvezni je poziv spet dobil tudi Jan Repas, po daljšem času pa je med napadalci tudi Blaž Kramer.

LJUBLJANA - Svet Fundacije za šport je sprejel letni program športa za prihodnje leto, ko bo na voljo rekordnih 13,6 milijona evrov. To je največ doslej v zgodovini fundacije. Predsednik FŠO Branko Zorman je obenem napovedal, da bodo odločbe izvajalci prejeli v podobnih rokih kot prejšnja leta, predvideni skrajni rok za objavo razpisa je 31. januar.

LUXEMBOURG - Najvišje evropsko sodišče je odločilo, da nekateri predpisi Mednarodne nogometne zveze o prestopih nogometašev "kršijo pravo EU" in "verjetno ovirajo prosto gibanje" igralcev. To bi lahko imelo daljnosežne posledice za trg prestopov. Mednarodna zveza je v sporu o pravilih Fife o prestopih nogometašev doživela poraz pred najvišjim evropskim sodiščem. Nekateri predpisi kršijo pravo EU, je razsodilo sodišče Evropske unije v Luksemburgu. Ozadje je tožba, ki jo je vložil nekdanji francoski nogometaš Lassane Diarra. Sodišče je odločalo o primeru Diarraja, ki je zahteval odškodnino od Fife in belgijske nogometne zveze v sporu po prekinitvi pogodbe z rusko Lokomotivo leta 2014.

INNSBRUCK - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v 5. krogu lige ICEHL na gostovanju pri Innsbrucku izgubili z 0:3. To je njihov prvi poraz v sezoni.

DOMŽALE - Nogometaši Kalcerja Radomelj so v 11. krogu Prve lige Telemach v Domžalah premagali Nafto 1903 z 2:0.

SOMBOTEL - Debitant to sezono na tekmah najvišje ravni Beno Kunst je na svetovnem izzivu v Sombotelu, finalni tekmi sezone, pripravil veliko presenečenje. Triindvajsetletni slovenski telovadec se je na preskoku s prvo oceno kvalifikacij 14,200 točke uvrstil v nedeljski finale. Že v soboto bosta v finalih nastopila tudi Lucija Hribar in Luka Bojanc.

BARCELONA - Velika Britanija se je prvič po 60 letih uvrstila v zaključno dejanje jadralskega pokala Amerike. Z zmago s 7:4 v pokalu izzivalcev Louis Vuitton proti italijanski Luni Rossi si je zagotovila borbo za naslov proti branilcu lovorike, novozelandski jadrnici Team Emirates. Britanci so namreč nazadnje v finalu jadrali 1964, pokala Amerike, ki se je začel 1851 prav na angleški obali, pa še niso osvojili.