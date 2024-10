Pregled - svet, 4. 10. (petek)

MOSTAR - Obilne padavine, ki so zajele Bosno in Hercegovino, so povzročile obsežne poplave, v katerih je umrlo okoli 20 ljudi, več deset jih pogrešajo. Vlada entitete Federacije BiH-a je razglasila stanje naravne nesreče. Najbolj kritične so razmere v Jablanici severno od Mostarja, kjer je voda odnašala hiše. Pod vodo so bila naselja Konjic, Kreševo in Fojnica, prizadeta sta tudi Kiseljak in Vareš. Neurje z dežjem je na območju Mostarja, Konjic in Jablanice poleg poplav sprožilo več zemeljskih plazov.

BEJRUT/RAMALA/GAZA - Izraelska vojska je okrepila napade na libanonsko prestolnico. Izrael je prebivalce 20 krajev v južnem Libanonu pozval k evakuaciji, kar bi lahko nakazovalo, da se pripravlja na krepitev kopenske invazije. V izraelskih napadih na Libanon je bilo ta teden po podatkih tamkajšnjih oblasti ubitih več kot tisoč ljudi. Izraelska vojska je sporočila, da je od začetka kopenskih operacij v južnem Libanonu ubila 250 borcev Hezbolaha. Izrael je nadaljeval tudi napade na Gazo in Zahodni breg, kjer je bilo v raketnem napadu na begunsko taborišče Tulkarm ubitih najmanj 18 ljudi. Gre za najbolj smrtonosen napad v tem delu Palestine po letu 2000. O novih žrtvah izraelskih napadov poročali tudi z Gaze.

TEHERAN/BEJRUT - Boj Hezbolaha proti Izraelu je ključen za vso regijo, je v redkem javnem nastopu izjavil iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej. Ob tem je tako napad Hamasa 7. oktobra kot nedavni iranski raketni napad na Izrael označil kot legitimen, ker da se ima vsak narod pravico boriti proti agresorju. V prestolnico Libanona je prispel iranski zunanji minister Abas Aragči, ki je ob srečanju z libanonskim premierjem Nadžibom Mikatijem dejal, da Iran podpira prizadevanja za sočasno prekinitev ognja v Gazi in Libanonu.

BRUSELJ/PEKING/BERLIN - Predlog Evropske komisije za uvedbo dodatnih carin na uvoz električnih vozil, izdelanih na Kitajskem, je prejel zadostno podporo držav članic, so sporočili v Bruslju. Komisija bo tako konec meseca očitno uvedla carine v višini od 7,8 do 35,3 odstotka. Proti uvedbi je neuradno glasovalo pet članic, med drugim Nemčija, 12 se jih je glasovanja vzdržalo. Peking je opozoril, da ostro nasprotuje dodatnim carinam, ki jih načrtuje EU. Gre za protekcionističen ukrep, poudarjajo na Kitajskem. Kritični so tudi v Nemčiji, kjer sta proizvajalca Volkswagen in BMW potezo označila za napačno, finančni minister Christian Lindner pa je posvaril pred eskalacijo trgovinskega spora med Kitajsko in EU.

DUNAJ - Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je z vodji strank začel pogovore o oblikovanju nove vlade po nedeljskih parlamentarnih volitvah. Sprejel je zmagovalca volitev, vodjo desničarskih populističnih svobodnjakov Herberta Kickla. Po pogovorih nobeden od njiju ni dajal izjav, odprto ostaja vprašanje, ali bo Van der Bellen vodji svobodnjakov poveril nalogo sestaviti vlado. Proti možnosti oblikovanja vlade pod vodstvom skrajno desnih svobodnjakov je v četrtek protestiralo več tisoč ljudi.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je obiskal regijo Sumi ob meji z Rusijo in se srečal z vojaki, ki sodelujejo v ofenzivi v ruski obmejni regiji Kursk. Ukrajina je ofenzivo sprožila v začetku avgusta, od takrat pa naj bi zasedla več sto kvadratnih kilometrov ruskega ozemlja.

NEW YORK - Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek obiskal območja zveznih držav Georgia in Florida, ki jih je nedavno hudo prizadel orkan Helene. Biden je, tako kot v sredo v Severni in Južni Karolini, ponovil, da bo zvezna pomoč še naprej na voljo prizadetim v neurju, ki je doslej terjalo več kot 200 življenj, številni ostajajo pogrešani.

LUXEMBOURG - Diskriminacija talibanskega režima proti ženskam je dejanje preganjanja, ki zadostuje za priznanje begunskega statusa, je odločilo Sodišče EU. Med drugim je razsodilo tudi, da sporazuma o ribarjenju in kmetijstvu med EU in Marokom, ki zajemata tudi proizvode iz Zahodne Sahare, kršita pravico prebivalcev Zahodne Sahare do samoodločbe. Objavilo je tudi sodbo, da država članica EU zakonite spremembe imena in spola v drugi članici ne sme zavrniti.

BUDIMPEŠTA - Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je nemško veleposlanico v Budimpešti Julio Gross pozval na pogovor zaradi njenih izjav na četrtkovem dogodku ob obletnici združitve Nemčije. Gross je izrazila nekaj ostrih kritik na račun madžarske vlade, kar je Szijjarto označil za pomanjkanje spoštovanja in vmešavanje v notranje zadeve.

WASHINGTON - Pristaniški delavci na vzhodu in jugu ZDA so v četrtek zaradi okvirnega dogovora o novi kolektivni pogodbi končali stavko, ki so jo sprožili 1. oktobra, in se vračajo na delo. Sindikat je z upravami pristanišč od Maina do Teksasa dosegel okvirni dogovor o kolektivni pogodbi, ki prinaša povečanje plače delavcem za štiri dolarje na uro v vsakem od šestih let nove kolektivne pogodbe, ki začne veljati januarja.

ŽENEVA - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je odobrila uporabo prvega testa za odkrivanje virusa mpox. Kot so sporočili iz WHO, se je mpox tudi zaradi omejenih možnosti testiranja in zamika pri potrjevanju vzorcev doslej širil naprej. Od razglasitve javnozdravstvene krize globalnih razsežnosti v sredini avgusta je v Afriki za posledicami mpox umrlo več kot 800 ljudi.

LAGOS/KINŠASA - V brodolomu ladje v Demokratični republiki Kongo je po podatkih oblasti v četrtek umrlo najmanj 126 ljudi. Ladja, na kateri bi po nekaterih podatkih lahko bilo več kot 500 ljudi, se je prevrnila in potonila na jezeru Kivu tik pred pristankom v mestu Goma. V nesreči trajekta v Nigeriji, ki je v torek potonil na reki Niger, bi lahko umrlo več kot sto ljudi, so povedali reševalci, potem ko so reševalci iz reke potegnili 36 trupel. Na ladji naj bi bilo približno 300 ljudi, nesrečo jih je preživelo 150.