Kulinarična jesen v Radol'ci ponuja 20 različnih dogodkov in doživetij

Radovljica, 5. oktobra - Javni zavod Turizem in kultura Radovljica že vrsto let prepoznava kulinariko kot magnet za obisk turistične destinacije. Od leta 2013 pomaga gostincem in turističnim delavcem v manj privlačnih jesenskih terminih pritegniti goste z novembrskimi Okusi Radol'ce, sedaj pa jim dodaja še kulinarična doživetja in delavnice v oktobru.