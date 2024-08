Na Gorenjskem turistična sezona podobna lanski

Bled/Bohinj/Kranjska Gora/Radovljica/Škofja Loka/Kranj, 31. avgusta - Letošnja poletna turistična sezona je v najbolj obiskanih destinacijah na Gorenjskem podobna lanski, na predkoronske številke pa se z rastjo števila gostov in nočitev letos vrača tudi Bled. Trend rasti se kaže na Škofjeloškem in v Kranju. Predvsem v Kranjski Gori, Bohinju in Radovljici pa številke kroji tudi vreme.