Parkirišče P+R v Štorah za več trajnostne mobilnosti in manj gneče v Celju

Celje, 5. oktobra - S ciljem krepitve trajnostne mobilnosti je celjska občina začela urejati novo območje parkiraj in se pelji (P+R) v Štorah. Na ta način želijo spodbuditi uporabo vlaka pri tistih, ki na delo v Celje prihajajo iz smeri Šmarja pri Jelšah, Šentjurja in Štor, in tako zmanjšati prometno gnečo v knežjem mestu, so sporočili z občine.