S Centralko v Celju izboljšujejo sistem mobilnosti

Celje, 22. avgusta - Enotna mestna aplikacija in kartica Celja, imenovana Centralka, ki je izšla danes, med drugim omogoča plačevanje voženj s Celebusom, pregled postaj in prihodov avtobusov ter izposojo koles. Na občini ocenjujejo, da Centralka izboljšuje sistem mobilnosti in s tem kakovost življenja v Celju, ima pa še dodatni potencial za širitev uporabe.