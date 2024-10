Pregled - šport, 3. 10. (četrtek)

STUTTGART - Nogometaši Olimpije so v 1. krogu konferenčne lige v gosteh izgubili pri nemškem Heidenheimu z 1:2 (0:1). Za Heidenheim sta v šesti minuti in 83. minuti zadela Adrian Beck in Paul Wanner, za Olimpijo pa v 77. Alex Blanco. Izbranci Victorja Sancheza bodo v 2. krogu 24. oktobra gostili Lask iz Linza.

PEKING - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je nastope na turnirju WTT smash v Pekingu končal v osmini finala. V dvoboju za preboj v četrtfinale je Slovenca po hudem boju tesno, s 3:2 v nizih ugnal drugi nosilec turnirja in tretji igralec na svetovni lestvici, Brazilec Hugo Calderano.

SEUL - V Seulu so znani finalisti sezone svetovnega pokala balvanov športnega plezanja. Ženski in moški finale najboljše šesterice bosta minila brez slovenskih nastopov. Slovenija je imela v polfinalu tri tekmovalce, za najboljši dosežek je poskrbela Katja Debevec z 12. mestom. Anže Peharc in Timotej Romšak sta sezono končala na 17. oziroma 18. mestu.

CELJE - Hokejisti moštva RST Pellet Celje so na tekmi alpske lige po izvajanju kazenskih strelov v gosteh izgubili proti Zell am Seeju s 3:4 (1:0, 1:0, 1:3; 0:1).

ZÜRICH - Mednarodna nogometna zveza Fifa na zasedanju izvršnega odbora v Zürichu ni sprejela odločitve o suspenzu Izraela, temveč je po nasvetu neodvisnih strokovnjakov začela dve preiskavi domnevnega izraelskega kršenja pravil, je pojasnil predsednik Fife Gianni Infantino. Palestinska nogometna zveza je zahtevala suspenz Izraela na Fifinem majskem kongresu. Infantino je takrat dejal, da potrebujejo neodvisno pravno oceno, Fifin odbor pa je zdaj uvedel dve preiskavi Izraelske nogometne zveze.

KAIRO - Rokometaši madžarskega Veszprema so letošnji zmagovalci klubskega svetovnega prvenstva, potem ko so na današnji finalni tekmi v Kairu po podaljšku premagali nemški Magdeburg s 34:33 (28:28, 13:14). Za zasedbo iz Veszprema je to prva zmaga na klubskem SP, hkrati pa je prekinila vladavino Magdeburga, serijskega zmagovalca v letih 2021, 2022 in 2023. V tekmi za tretje mesto je egiptovski Al Ahly premagal špansko Barcelono z 32:29 (18:15). Blaž Janc je dosegel šest, Domen Makuc pa pet golov za Barcelono.