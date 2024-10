Pregled - svet, 3. 10. (četrtek)

BEJRUT/TEL AVIV - Izrael nadaljuje z napadi na Libanon - izraelska vojska je ponoči v napadih na jugu Libanona po lastnih navedbah ubila 15 borcev Hezbolaha in uničila večjo količino orožja, kasneje je napadla sedež obveščevalne službe Hezbolaha in druge cilje v Bejrutu ter ubila več Hezbolahovih borcev in poveljnikov. V izraelskih napadih sta bila ubita tudi dva libanonska vojaka. Izrael je odredil nove evakuacije za številne vasi in mesto Nabatije na jugu Libanona. Hezbolah pa je sporočil, da je v novih spopadih odbil poskus prodora izraelskih sil. Iz Libanona je proti Izraelu poletelo več deset raket in dronov.

KIJEV/MOSKVA/DONECK - Ruska vojska je po navedbah obrambnega ministrstva zavzela mesto Vugledar v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine. Iz mesta se je v sredo umaknila ukrajinska vojska, saj ji je grozila obkolitev. Rusija je medtem nadaljevala napade na Ukrajino, pri čemer so bile v regiji Černigiv ubite tri osebe, štiri pa ranjene. V Harkovu je ruska raketa zadela stanovanjski blok, pri čemer je bilo ranjenih enajst ljudi. Skupno je ukrajinska zračna obramba nad več regijami sestrelila 78 ruskih dronov, samo v Kijevu jih je sestrelila 15. Tarče ukrajinskih napadov pa so bile ruske regije Belgorod, Kursk, Voronež in Brjansk.

KIJEV - Novi generalni sekretar zveze Nato, Nizozemec Mark Rutte, se v Kijevu sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in mu zagotovil nadaljnjo podporo v boju proti ruski agresiji. Po njegovih besedah namreč ukrajinski boj za svobodo odraža temeljna načela in vrednote zavezništva. Zelenski je medtem znova pritisnil na zahodne zaveznice, da bi nad Ukrajino sestreljevale ruske rakete in brezpilotnike, tako kot so ta teden nekatere na ta način pomagale Izraelu.

BRUSELJ - Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve (Juri) je začel preverjati izjave komisarskih kandidatov o interesih. Ocena odbora Juri, da pri kandidatu ne obstaja konflikt interesov, je predpogoj za vsebinsko zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom. Začetek zaslišanj je predviden za 4. november. V skupini Levica so bili kritični do postopka, za problematično pa so označili tudi Marto Kos. Juri od 23 komisarskih kandidatov, vključno z Marto Kos, zahteva dodatna pojasnila v zvezi z njihovimi izjavami o interesih, med drugim o izvoru premoženja. Odbor naj bi se znova sestal prihodnji teden.

NEW YORK/BRUSELJ - Predstavniki desetih nestalnih članic Varnostnega sveta Združenih narodov, med katerimi je tudi Slovenija, so podali izjavo z obsodbo trenutnega cikla nasilja na Bližnjem vzhodu in pozvale k takojšnji prekinitvi vseh sovražnosti, tako v Libanonu kot v Gazi, obsodili so tudi iranske napade na Izrael. EU je medtem napovedala, da bo Libanonu zagotovila dodatnih 30 milijonov evrov humanitarne pomoči. Sredstva bodo namenjena predvsem za hrano in zdravila.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je omenil možnost izraelskega napada na iranske naftne objekte kot odziv na nedavni iranski raketni napad na Izrael. Dejal je namreč, da se o tem pogovarjajo. Zaradi te izjave so cene nafte poskočile za pet odstotkov. V odgovoru na novinarsko vprašanje novinarjev o tem, ali bi Izraelu dovolil maščevanje Iranu, pa je dejal, da ZDA Izraelu zgolj svetujejo, in da se danes v tem pogledu ne bo zgodilo nič.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden si je v sredo ogledal prizadeta območja po orkanu Helen v državah Južna in Severna Karolina, podpredsednica Kamala Harris pa je obiskala Georgio. Oba sta na terenu obljubila, da se bo zvezna pomoč prizadetim državam nadaljevala. Orkan Helene je pred tednom dni udaril na Floridi in na poti proti severu za seboj pustil opustošenje v šestih zveznih državah. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 166 ljudi, več sto jih pogrešajo.

BRUSELJ - Evropska komisija je proti Madžarski sprožila postopek pred Sodiščem EU zaradi spornega zakona o obrambi nacionalne suverenosti. Bruselj je po decembrskem sprejetju zakona februarja glede tega Budimpešti poslal uradni opomin, saj je ocenil, da zakon med drugim krši načelo demokracije in volilne pravice državljanov EU. Madžarska vztraja, da so očitki neutemeljeni, saj da zakon ne krši evropskega prava.

SCHWERIN - Nemška enotnost je napredovala, a tudi po 34 letih še ni popolna, je na dogodku ob današnji obletnici združitve Nemčije dejal kancler Olaf Scholz in med drugim omenil potrebo po nadaljnji uskladitvi življenjskih pogojev na zahodu in vzhodu. Opozoril je še, da ne gre pozabiti na negativne učinke združitve. Izrazil je tudi mnenje, da bi moralo več ljudi iz nekdanje Vzhodne Nemčije zasedati vodilne položaje.

DUNAJ - Zaradi groženj z bombami je avstrijska policija v zadnjih dneh za krajši čas zaprla železniške postaje v mestih Gradec, Celovec, Salzburg, Linz in St. Pölten. Vsem primerom je skupno, da policisti niso našli ničesar sumljivega, železniški promet pa so hitro obnovili. Policija je sprožila preiskavo groženj in ugotavlja morebitne povezave med njimi.

ŽENEVA - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je objavila globalni načrt za boj proti dengi in drugim boleznim, ki jih prenašajo komarji, saj se zaradi podnebnih sprememb te širijo vse širše in hitreje. Z načrtom naj bi zmanjšali breme in število smrti zaradi omenjenih bolezni v okviru usklajenega globalnega odziva. Po podatkih WHO se je število zabeleženih primerov mrzlice denga od leta 2021 vsako leto približno podvojilo.

LONDON/PORT LOUIS - Velika Britanija je sporočila, da se odpoveduje suverenosti nad otočjem Chagos v Indijskem oceanu. V skladu z dogovorom bo oddaljene otoke predala Mavriciju. Tako London kot vlada na Mavriciju sta dogovor, ki je razrešil desetletja dolg spor, označila za zgodovinskega. Pozdravile so ga tudi ZDA, ki ohranjajo vojaško bazo na enem od otokov. Oporišče Diego Garcia uporabljajo za podporo svojim operacijam v Indijskem oceanu in zalivskih regijah.

TBILISI - Predsednik gruzijskega parlamenta in član vladajoče stranke Šalva Papuašvili je podpisal sporni zakon o družinskih vrednotah in zaščiti mladoletnikov, ki ga zaradi omejevanja pravic skupnosti LGBTQ obsojajo tudi v EU in ZDA. Njegova poteza pred prihajajočimi volitvami je pričakovana, saj je vladajoča stranka Gruzijske sanje sporni zakon tudi predlagala. V sredo je sicer podpis zakona zavrnila predsednica države Salome Zurabišvili.

ZAGREB - Reka Sava je v Zagrebu prestopila bregove. Hrvaška civilna zaščita je sporočila, da bo aktivirala protipoplavne ukrepe. Visok vodostaj imata tudi reki Kolpa in Odra, pristojni organi pa so odredili odprtje jezu Prevlaka. Obilno deževje je povzročilo hudourniške poplave v nekaterih mestih v hrvaški Istri in na Kvarnerju, med drugim v Novigradu in na Reki. Zaradi močnega vetra na severnem delu jadranske obale velja rdeče vremensko opozorilo.

NEW YORK - Nekdanja prva dama ZDA Melania Trump v svoji knjigi spominov, ki bo izšla prihodnji torek, izraža trdno podporo pravici do splava, navajajo ameriški mediji, ki so dobili odlomke iz knjige z naslovom Melania. Med drugim je poudarila, da je odločitev o prekinitvi nosečnosti temeljna pravica žensk. Novica odmeva predvsem zato, ker stranka njenega soproga, republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, splavu odločno nasprotuje.