Policija v Stockholmu preiskuje streljanje in eksplozijo

Stockholm, 3. oktobra - Neznani storilci so v sredo zvečer na treh lokacijah v predmestjih Stockholma streljali na stavbo in stanovanje ter na ljudi na prostem, prišlo je tudi do eksplozije pred stanovanjsko stavbo, je danes sporočila švedska policija. Pridržali so več osumljencev, poročil o mrtvih ali ranjenih ni bilo.