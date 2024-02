Švedska incident na veleposlaništvu Izraela preiskuje kot morebitno teroristično dejanje

Stockholm, 2. februarja - Švedska obveščevalna služba SAPO sredin incident na izraelskem veleposlaništvu na Švedskem preiskuje kot morebitno teroristično dejanje, so danes sporočili iz Stockholma. Policijo so v sredo na veleposlaništvo poklicali po tem, ko so na njegovem posestvu odkrili nevaren predmet. Domnevno naj bi šlo za ročno bombo, poročajo tuje tiskovne agencije.