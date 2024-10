V Celju se bo do nedelje na razstavi zvrstilo okoli 17.000 psov z vsega sveta

Celje, 3. oktobra - Kinološka zveza Slovenije od danes do nedelje na prostoru Celjskega sejma gosti Evropsko razstavo psov. Razstave se bo skupno udeležilo okoli 17.000 psov iz več kot 60 držav. Namen tako velike razstave je poleg strokovnega sodelovanja tudi promocija vzreje in vzgoje psov ter sobivanja psa in človeka, so sporočili iz Kinološke zveze Slovenije.