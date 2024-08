Ob svetovnem dnevu psov kinološka zveza izpostavlja pravilno pasjo vzgojo

pripravila Natja Kapitler

Ljubljana, 26. avgusta - Kinološka zveza Slovenije na današnji svetovni dan psov opozarja na pravilno vzgojo psa ter skrben in ljubeč odnos lastnika. V Sloveniji je registriranih več kot 251.000 psov, med njimi so rodovniški, še več pa je mešančkov. V kinološko zvezo je vpisanih več kot 130 društev, ki se ukvarjajo z vzgojo in šolanjem psov ter izobraževanjem lastnikov.