Pregled - šport, 1. 10. (torek)

AIGLE - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je z izjemno predstavo v nedeljo na svetovnem prvenstvu pokoril konkurenco, že tri leta nepretrgoma zaseda prvo mesto na svetovni lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci. Za mesto pa je napredoval zmagovalec Vuelte Primož Roglič, ki je po novem četrti.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so odlično začeli novo sezono v evropskem pokalu. Zmago z uvodnega gostovanja v Romuniji so v drugem krogu nadgradili z uspehom doma proti italijanski Umani Reyer s 87:82 (21:17, 39:44, 60:61). Najboljša strelca Cedevite Olimpije v Stožicah sta bila kapetan Jaka Blažič in Devin Robinson, ki sta dosegla po 17 točk.

DORTMUND - Nogometaši nemških ekip, dortmundske Borussie in Bayerja iz Leverkusna, so v drugem krogu lige prvakov prišli do druge zmage. Dortmundčani so tokrat doma povsem nadigrali Celtic in slavili s 7:1, nemški prvak pa je doma z 1:0 premagal Milan in mu zadal drugi poraz.

BRDO PRI KRANJU - Tekma slovenske nogometne reprezentance v Stožicah proti Norveški v sklopu lige narodov je razprodana, je na spletni strani sporočila Nogometna zveza Slovenije. Dvoboj petega kroga v skupini B3 bo na sporedu 14. novembra. Slovensko izbrano vrsto pred tem čakata še obračuna proti Norveški v Oslu 10. oktobra, tri dni kasneje pa še pri Kazahstanu.

KRANJ - Timi Zajc in Nika Prevc sta v Kranju pod Šmarjetno goro postala poletna državna prvaka v smučarskih skokih. Zajc je za drugi poletni naslov ugnal Anžeta Laniška in Žigo Jančarja. Pri ženskah je Nika Prevc prepričljivo, s prednostjo 28,4 točke slavila prvi poletni naslov državne prvakinje pred Emo Klinec. Tretja je bila Tina Erzar. Na mešani ekipni tekmi je zmagala prva ekipa SK Triglav Kranj.

LJUBLJANA - Košarkarska ekipa Ilirije je na prvi tekmi skupinskega dela regionalne lige Aba 2 v Tivoliju izgubila proti Borcu iz Banjaluke z 62:70 (20:16, 26:33, 46:52).

KOPER - Ena najboljših slovenskih jadralk Tina Mrak je na družbenem omrežju Facebook sporočila, da ne bo več nastopala v olimpijskih razredih, s čimer je sklenila 14-letno obdobje na najvišji ravni jadranja. Šestintridesetletnica je nastopila na štirih olimpijskih igrah, najvišje pa je posegla z Veroniko Macarol v razredu 470 v Tokiu, ko je bila peta.

LJUBLJANA - Slovenska nogometna reprezentanca bo 11. oktobra v Avstriji proti domačinom igrala zadnjo in odločilno tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025. Selektor Milenko Aćimović v dvoboj s severnimi sosedi pošilja zasedbo, ki se je dokazala na minulih obračunih. Slovenci krog pred zaključkom skupinskega dela kvalifikacij v skupini H vodijo s 16 točkami.

LJUBLJANA - Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so danes izžrebali četrtfinale pare pokala za ženske. Ples kroglic je odločil, da se bosta že v četrtfinalu srečali zasedbi Litije in ajdovskega Mlinotesta, ki sta se v minuli sezoni srečali v velikem finalu, je v izjavi za javnost sporočila krovna zveza. Krim Mercator bo igral proti Piranu.

PEKING - Najboljša teniška igralca na svetu se bosta pomerila v finalu turnirja v Pekingu. Italijan Jannik Sinner je bil v polfinalu boljši od domačega asa Buja Yunchaoketeja s 6:3 in 7:6, Španec Carlos Alcaraz pa je premagal Danila Medvedjeva s 7:5, 6:3.

BARCELONA - Legendarni španski nogometaš in dolgoletni član Barcelone Andres Iniesta je preko družbenih medijev napovedal konec kariere. Štiridesetletnik je danes na Instagramu objavil posnetek, v katerem se domneva, da se bo 8. oktobra dokončno poslovil od profesionalnega nogometa.

BARCELONA - Po osmih regatah pokala Louis Vuitton, ki bo dal izzivalca ekipi Emirates iz Nove Zelandije za zmago na 37. pokalu Amerike, je izid še naprej izenačen. Tudi danes sta na regatnem polju v Barceloni italijanska jadrnica Luna Rossa in britanska Ineos Britannia slavili po enkrat, izid pa je pred sredinim nadaljevanjem izenačen na 4:4.