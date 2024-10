Pregled - svet, 1. 10. (torek)

TEL AVIV - Iran je izstrelil okoli 200 raket proti Izraelu, je sporočila izraelska vojska in dodala, da so se sirene oglasile po vsej državi. Kmalu za tem je nad državo odjeknilo več eksplozij. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je raketni napad odgovor na uboje vodje šiitskega gibanja Hezbolah Hasana Nasrale, političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije in iranskega generala Abasa Nilforušana. Tarče napadov naj bi bila izraelska vojaška oporišča.

BEJRUT/DAMASK/GAZA - Izraelska vojska je ponoči potrdila začetek kopenskih operacij na jugu Libanona. Izraelsko "uničenje infrastrukture za napade" libanonskega gibanja Hezbolah na tem območju so podprle tudi ZDA. Izrael je izvedel tudi več napadov na Bejrut, druga območja v Libanonu in na sirsko prestolnico Damask, od koder so poročali o več ubitih in ranjenih. Libanonski premier Nadžib Mikati je dejal, da je država pred enim najnevarnejših obdobij v zgodovini. Izraelska vojska je nadaljevala napade na Palestino in v Gazi ubila več kot 20 ljudi. V zadnjem letu je bilo v enklavi ubitih več otrok in žensk kot v enakem obdobju v kateremkoli drugem konfliktu v zadnjih dveh desetletjih, je sporočila nevladna organizacija Oxfam.

BRUSELJ - Nekdanji nizozemski premier Mark Rutte je od Norvežana Jensa Stoltenberga prevzel vodenje zveze Nato, pri čemer je med tremi prednostnimi nalogami zavezništva izpostavil nadaljnjo podporo Ukrajini pri soočanju z rusko agresijo. Prav tako sta po njegovih besedah pomembna okrepitev kolektivne obrambe in odvračanja ter sklepanje partnerstev po svetu. 57-letni Rutte je četrti Nizozemec na čelu Nata, usodo njegovega mandata pa bodo poleg Ukrajine v veliki meri krojile tudi letošnje volitve v ZDA. Menjavo so pozdravili v Bruslju, Kijevu, Washingtonu in Londonu, v Moskvi pa so sporočili, da ne pričakujejo sprememb v politiki Nata.

GAZA - V izraelskih napadih v Gazi je bilo skupno ubitih več kot 20 ljudi, je sporočila palestinska civilna zaščita. V palestinski enklavi je bilo od 7. oktobra lani skupno ubitih najmanj 41.615 ljudi, še okoli 96.359 je bilo ranjenih.

KIJEV - V ruskem obstreljevanju mesta Herson na jugu Ukrajine je bilo ubitih najmanj sedem ljudi, je sporočilo tožilstvo v istoimenski regiji, ki jo deloma nadzorujejo ruske sile. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred tem v ponedeljek v svojem rednem nagovoru državljanom opozoril na zahtevnost razmer na fronti. Ruska vojska pa je sporočila, da je zavzela še eno vas na vzhodu Ukrajine.

LUXEMBOURG - Letna inflacija v evrskem območju je septembra po prvi oceni Eurostata nazadovala z avgustovskih 2,2 odstotka na 1,8 odstotka. S tem je prvič po juniju 2021 zdrsnila pod dva odstotka, kolikor je srednjeročni cilj Evropske centralne banke (ECB). Inflacijo so še vedno najbolj zniževale cene energije, že več mesecev pa so jo najbolj krepile cene storitev.

PARIZ - Francija mora urediti javne finance, je v nagovoru poslancem opozoril novi francoski premier Michel Barnier. Ob tem je napovedal višje davke in zmanjšanje porabe. Javnofinančni primanjkljaj bodo po njegovi oceni pod tri odstotke BDP spravili do leta 2029, dve leti pozneje od prvotnih načrtov. Obljubil je tudi strožjo politiko priseljevanja.

STRASBOURG - Ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange je prvič nastopil v javnosti po izpustitvi iz zapora junija letos. Kot je dejal, je spet na prostosti le zato, ker je priznal krivdo za opravljanje novinarskega dela. To je po njegovih besedah eden od stebrov svobodne družbe. Pričal je pred odborom za pravne zadeve in človekove pravice Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki preiskuje njegov primer.

BRUSELJ - Vodje odborov Evropskega parlamenta so razpravljali o zaslišanjih komisarskih kandidatov, pri čemer so konferenci predsednikov predlagali dve možni časovnici. Tako se bodo zaslišanja pred pristojnimi odbori začela sredi oktobra ali pa v začetku novembra. Predsednica parlamenta in vodje političnih skupin bodo odločitev sprejeli v sredo.

TOKIO - Japonski parlament je za novega premierja potrdil nekdanjega obrambnega ministra Shigeruja Ishibo, ki je pred tem v petek postal vodja vladajoče Liberalno-demokratske stranke (LDP). Koalicija, ki jo vodi, ima večino v obeh domovih parlamenta. Ishiba je že napovedal, da bo za 27. oktober sklical predčasne volitve. Na prvi novinarski konferenci po prevzemu položaja je opozoril na zaostrene varnostne razmere v regiji.

DUNAJ - Avstrijska ljudska stranka (ÖVP) je izglasovala zaupnico svojemu vodji in kanclerju Karlu Nehammerju, je sporočilo vodstvo stranke. Glasovanje je predlagal Nehammer, potem ko je stranka na parlamentarnih volitvah zasedla drugo mesto. Nehammer je tudi izrazil željo, da bi mandat za sestavo vlade prejel vodja svobodnjakov (FPÖ) Herbert Kickl.

BANGKOK - Na avtocesti v predmestju tajske prestolnice Bangkok se je ponesrečil šolski avtobus z 38 otroki in šestimi učitelji na krovu, pri čemer je umrlo več kot 20 ljudi. V izgoreli lupini vozila so reševalci odkrili 23 trupel, ostali potniki se zdravijo v bolnišnicah.