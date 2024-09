Ljubljanski mestni svet zavrnil občinski referendum o krajinskem parku

Ljubljana, 30. septembra - Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji zavrnili predlog za razpis naknadnega referenduma o spremembah in dopolnitvah odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. V burni razpravi so opozicijski svetniki poudarili, da je presoja zavoda za varstvo narave nujna, koalicijski svetniki pa da okoljska presoja še vedno ostaja.