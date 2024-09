Ljubljanski opozicijski mestni svetniki za ohranitev krajinskega parka

Ljubljana, 27. septembra - Ljubljanski mestni svet bo na ponedeljkovi seji odločal tudi o predlogu za razpis naknadnega referenduma o odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Svetnica Vesne Jasminka Dedić, ki je predlog vložila, je danes povedala, da so opozicijski svetniki odločni, da bodo ohranili krajinski park.