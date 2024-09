Pregled - šport, 30. 9. (ponedeljek)

PEKING - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je napredoval v drugi krog turnirja serije WTT Smash v Pekingu. V prvem krogu je zanesljivo ugnal Nemca Steffena Mengela s 3:0 v nizih. V sredo ga čaka dvoboj proti domačinu Xu Yingbinom. Jorgić je s Hrvatom Tomislavom Pucarjem igral tudi med dvojicami. Njuna nasprotnika sta bila mlada Poljaka Milosz Redzimski in Maciej Kubik, ki sta zmagala s 3:0.

TROYES - Sedemnajstletna slovenska športna plezalka Jennifer Buckley je v težavnosti osvojila zlato kolajno na mladinskem evropskem prvenstvu v francoskem Troyesu med tekmovalkami do 18 let. V finalu je edina osvojila vrh smeri. Na stopničke na mladinskem prvenstvu stare celine je stopila tudi Rosa Rekar, ki je v težavnosti v konkurenci mladink do 20 let osvojila drugo mesto.

LIMA - Slovenka Manja Slak je na mladinskem svetovnem prvenstvu v strelstvu v Limi osvojila srebrno kolajno v disciplini zračna pištola na 10 m. Osemnajstletna Gorenjka je sicer ena izmed petih slovenskih predstavnic v prestolnici Peruja, kjer bo MSP trajalo do 7. oktobra.

DOMŽALE - Košarkarji Kansai Heliosa so v 1. krogu lige OTP banka premagali GGD Šenčur z 79:57 (21:16, 33:27, 60:43).

BRDO PRI KRANJU - Nogometna zveza Slovenije je na Brdu pri Kranju izžrebala pare šestnajstine finala pokala Pivovarne Union. Državni prvak Celje je dobil na papirju najlažjega tekmeca, saj se bo meril z edinim petoligašem Hodošem. Z žrebom so zadovoljni tudi v Mariboru, saj bodo igrali proti četrtoligašu Preddvoru. Edini prvoligaški obračun bosta v šestnajstini finala igrala Kalcer Radomlje in Olimpija.

TORINO - Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je objavila tekmovalni koledar za prihodnjo sezono. Koprski plezalni center bo svetovno elito gostil 5. in 6. septembra kot zadnje prizorišče pred svetovnim prvenstvom v Seulu. Če ne bo sprememb, bo koprska tekma v težavnosti pomenila tudi finale svetovnega pokala z letnico 2025.

MADRID - Francoski nogometni zvezdnik Antoine Griezmann je pri 33 letih objavil konec reprezentančne kariere. Soigralec Jana Oblaka pri madridskem Atleticu je za galske peteline zaigral na 137 tekmah in dosegel 44 golov. Več golov od njega so za Francijo dosegli le Olivier Giroud, Thierry Henry in Kylian Mbappe.

NEW YORK - V 58. letu starosti je za posledicami raka na možganih umrl slavni košarkar Dikembe Mutombo. Visokorasli center je v hišo slavnih lige NBA prišel kot eden najboljših obrambnih igralcev v ligi NBA. Osemkrat je nastopil na tekmi zvezd, štirikrat je bil izbran za najboljšega obrambnega igralca lige, s čimer si rekord deli z Benom Wallacom in Rudyjem Gobertom, dvakrat pa je bil tudi najboljši skakalec lige.

PARIZ - Francoski avtomobilski koncern Renault ne bo več dobavljal motorjev za moštvo Alpine v svetovnem prvenstvu formule 1 od leta 2026, je v izjavi za javnost sporočila francoska ekipa. S tem se bo končalo skoraj 50-letno obdobje Renaultovega dobavljanja motorjev ekipam formule 1.

MILANO - V Milanu so danes v okviru obsežne policijske racije aretirali več huliganov iz obeh mestnih klubov, Milana in Interja. Policija je od zgodnjih jutranjih ur dalje opravila več kot 50 hišnih preiskav in aretirala 19 oseb. Aretirani so obtoženi izsiljevanja, napadov in drugih kaznivih dejanj.