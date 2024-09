V rožnati oktober s kampanjo Pretipaj še svoje

Ljubljana, 30. septembra - Združenje Europa Donna Slovenija v rožnati oktober vstopa s kampanjo Pretipaj še svoje, ki poudarja pomen preventive in zgodnjega odkrivanja raka dojk. Ta je namreč, če je odkrit dovolj zgodaj, dobro ozdravljiv, so povedali na novinarski konferenci. Ob tem so izpostavili pomen rednega mesečnega samopregledovanja in presejalnih programov.