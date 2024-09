Pregled - šport, 29. 9. (nedelja)

Ljubljana, 29. septembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 29. septembra.

ZÜRICH - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v Zürichu postal svetovni prvak na cestni dirki. Z napadom 100 km pred ciljem skupno 273,9 km dolge trase je sprva razbil glavnino, nato pa tudi s pomočjo rojaka Jana Tratnika ter solo vožnji v zadnjih 51 km spisal nov zgodovinski uspeh slovenskega kolesarstva. Ciljno črto je Pogačar prečkal 34 sekund pred Avstralcem Benom O'Connorjem in 58 sekund pred Nizozemcem Mathieujem van der Poelom.

MADRID - Španec Jorge Prado je ubranil naslov svetovnega prvaka v razredu MXGP. Na zadnji dirki sezone svetovnega prvenstva v motokrosu v domačem Cozarju je zmagal in tako še povečal naskok v seštevku pred Slovencem Timom Gajserjem. Ta je zadnjo dirko končal na drugem mestu, skupno je bil v sezoni 2024 prav tako drugi z desetimi točkami zaostanka za Pradom. Drugi Slovenec Jan Pancar je bil danes deseti, skupno pa je sezono sklenil na 13. mestu.

KOPER/DOMŽALE - Nogometaši Kopra so v 10. krogu Prve lige Telemach premagali Radomlje z 1:0 (0:0), Maribor pa je bil s 3:0 (2:0) boljši od Domžal.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 2. krogu lige Aba izgubili proti Dubaju s 84:92 (17:29, 42:63, 60:83).

LJUBLJANA - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v 4. krogu lige ICEHL premagali Pustertal z 2:1. Za domače sta zadela Blaž Tomaževič in Maris Bičevskis.

CELJE - Hokejisti moštva RST Pellet Celje so v tekmi alpske lige na domačem ledu izgubili z Bregenzerwaldom z 2:6 (1:2, 1:2, 0:2).

KRANJ - Vaterpolisti AVK Triglava so domači turnir kvalifikacij za nastop v evropskem pokalu v Kranju sklenili še s tretjim visokim porazom. V skupini H so po petkovem porazu proti Duisburgu s 6:22 in sobotnem proti Ortigii s 6:17 tokrat priznali premoč še grškemu Paoku, ki je slavil s 27:7.

LINZ - Drugo tekmo smučarskih skakalcev za točke poletne velike nagrade v Hinzenbachu je dobil Nemec Andreas Wellinger, najboljši Slovenec pa je bil Timi Zajc na 13. mestu. Žiga Jelar je bil 16., Anže Lanišek pa 17.

NOVA GORICA - Rok Turk, vodilni v seštevku sezone državnega prvenstva v reliju, je zmagovalec relija v Novi Gorici. Na peti postaji sezone DP je dosegel še peto zmago, na koncu je premagal Norvežana Madsa Oestberga za minuto in dve sekundi. Na tretjem mestu skupne razvrstitve in drugem v slovenskem DP, reli je štel tudi za evropski pokal in pritegnil močno mednarodno konkurenco, je končal državni prvak Marko Grossi z zaostankom 2:36 minute.

MANDALIKA - Španec Jorge Martin je zmagovalec dirke za veliko nagrado Indonezije, 15. dirke v sezoni motociklističnega svetovnega prvenstva v motoGP. Z zmago je še povečal vodstvo v seštevku svetovnega prvenstva pred danes tretjeuvrščenim Italijanom Francescom Bagnaio. Na drugo mesto se je uvrstil Španec Pedro Acosta.

CONCEPCION - Finec Kalle Rovanperä je zmagovalec relija po Čilu, 11. preizkušnje svetovnega prvenstva. Svetovni prvak, ki letos ne nastopa na vseh dirkah, je za uspeh ugnal moštvenega sotekmovalca Valižana Elfyna Evansa, tretji je bil Estonec Ott Tänak. Četrti je bil vodilni v seštevku sezone Belgijec Thierry Neuville.

BERLIN - Milkesa Mengesha iz Etiopije je zmagovalec 50. izvedbe berlinskega maratona. Štiriindvajsetletni maratonec je pri Brandenburških vratih slavil z osebnim rekordom s časom dveh ur, treh minut in 17 sekund. Tudi v ženski konkurenci je slavila Etiopijka. Zmagala je Tigist Ketema s časom 2:16:42. Oba sta za zmago in čas prejela po 45.000 evrov nagrade.

ZÜRICH - Mednarodna nogometna zveza je v soboto objavila seznam 12 prizorišč, ki bodo gostila klubsko svetovno prvenstvo v nogometu leta 2025 v razširjenem tekmovalnem formatu. Stadion MetLife v East Rutherfordu v New Jerseyju bo gostil finale 13. julija 2025. Turnir se bo začel 15. junija 2025.