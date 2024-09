Pregled - svet, 29. 9. (nedelja)

DUNAJ - Na parlamentarnih volitvah v Avstriji so glede na projekcije z 29,1 odstotka glasov zmagali skrajno desni svobodnjaki, s čimer so zabeležili svojo prvo zmago na nacionalni ravni. Ljudska stranka je druga s 26,2 odstotka glasov, tretji so socialdemokrati z 20,4 odstotka. V parlament naj bi se uvrstili tudi Zeleni in liberalni Neos. Vodja svobodnjakov Herbert Kickl je dejal, da so ljudje jasno izrazili svoje mnenje.

TEL AVIV/BEJRUT - Izrael je nadaljeval napade na cilje šiitskega gibanja Hezbolah v Libanonu, to pa je izstrelilo več raket proti Izraelu. V napadih v Libanonu naj bi umrlo 49 ljudi. Izraelska vojska je tudi sporočila, da so v soboto v napadu v Libanonu ubili še enega visokega poveljnika Hezbolaha Nabila Kauka, v petek pa je bilo poleg vodje gibanja Hasana Nasrale ubitih še 20 drugih voditeljev Hezbolaha.

TEL AVIV - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v soboto dejal, da so z ubojem vodje šiitskega gibanja Hezbolah Hasana Nasrale poravnali račune s tistimi, ki so odgovorni za smrt številnih Izraelcev. Po njegovih besedah je bila smrt Nasrale, ki ga je označil za osrednji stroj iranske osi zla, nujna za dosego izraelskih ciljev.

TEL AVIV - Izraelska vojska je napadla več ciljev hutijevskih upornikov v Jemnu, vključno z elektrarnami in pristaniščem za uvoz nafte. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so pred tem sporočili, da so v soboto z balistično raketo napadli letališče v Tel Avivu prav v času, ko se je izraelski premier Benjamin Netanjahu z letalom vračal domov.

BRUSELJ - Papež Frančišek je ob koncu obiska v Belgiji izrazil bolečino ob širitvi konflikta na Bližnjem vzhodu na Libanon ter pozval k takojšnjemu premirju. Papež je sicer daroval mašo na stadionu pred skoraj 40.000 verniki, med njo je pozval tudi k bolj transparentni obravnavi spolnih zlorab v Cerkvi.

NEW YORK - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v soboto v nastopu na Generalni skupščini ZN dejal, da so ukrajinski upi na zmago v vojni proti Rusiji nesmiselni, prizadevanja zahodnih držav za pomoč Kijevu pa se bodo izkazala za samomorilska, saj ima Rusija jedrsko orožje.

KIJEV - V ruskih zračnih napadih na Zaporožje je bilo poškodovanih 11 ljudi, močno pa je bila poškodovana tudi civilna infrastruktura. Rusija pa je po lastnih navedbah sestrelila 125 ukrajinskih dronov. Ukrajinske sile so napadle tudi skladišče orožja v ruski regiji Volgograd.

PRAGA - Populistična stranka ANO nekdanjega češkega premierja Andreja Babiša je na delnih volitvah v senat v soboto nepričakovano osvojila največ sedežev. Ker na Češkem vsaki dve leti volijo le tretjino senatorjev, pa volitve niso ogrozile obstoječe vladne večine.

MADISON - Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v predvolilnem nastopu v ameriški zvezni državi Wisconsin, ki ga je sam označil za mračnega, v soboto protikandidatko, demokratko Kamalo Harris označil za duševno prizadeto. Obenem je bil izjemno oster oziroma žaljiv do migrantov, češ da izvajajo kriminalna dejanja.

KATMANDU - V Nepalu je zaradi poplav in zemeljskih plazov, ki so posledica monsunskega deževja, umrlo najmanj 170 ljudji, več jih še pogrešajo. Močno monsunsko deževje se je začelo v četrtek zvečer in prizadelo velik del države, tudi prestolnico Katmandu. Zaradi deževja so za tri dni zaprli vse šole v državi.

SAN SEBASTIAN - Španski dokumentarni film o bikoborbi Tardes de Soledad (Popoldnevi samote) režiserja Alberta Serre je v soboto prejel zlato školjko na 72. filmskem festivalu v San Sebastianu. Film je sprožil burne odzive aktivistov za pravice živali, a kljub protestom so se organizatorji festivala odločili, da ga predvajajo.