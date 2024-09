Pregled - šport, 27. 9. (petek)

LJUBLJANA - Ljubljanski hokejisti so v novi sezoni regionalnega tekmovanja še neporaženi. Po uvodnem koncu tedna, ko so premagali oba koroška kluba, VSV doma in KAC v gosteh, so v Tivoliju ugnali še starega znanca Asiago z 2:1.

LJUBLJANA - Košarkarji Ilirije so uspešno začeli novo sezono v ligi OTP banka. V domači dvorani Tivoli so premagali Rogaško z 82:65.

VELENJE - V rokometni ligi NLB je Trimo premagal Gorenje Velenje z 28:23, Slovan pa je bil boljši od Krškega s 33:23.

ZÜRICH - Mlada švicarska kolesarska Muriel Furrer, ki se je v četrtek hudo poškodovala po padcu na cestni dirki svetovnega prvenstva, je umrla v bolnišnici v Zürichu. Že pred tem pa so prireditelji sporočili, da se bo po posvetu organizatorjev z družino nesrečne kolesarke SP kljub tragičnemu dogodku nadaljevalo po prvotnem urniku.