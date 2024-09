Pregled - svet, 27. 9. (petek)

BEJRUT/JERUZALEM - Izraelska vojska je napadla sedež šiitskega gibanja Hezbolah v južnem predmestju Bejruta. Tarča naj bi bil vodja gibanja Hasan Nasrala, ki pa naj bi bil glede na navedbe virov v gibanju na varnem. V napadu je bilo uničenih več stavb, ubita sta bila najmanj dva človeka, več deset pa ranjenih. Izrael in je napadel tudi ozemlje Sirije, Hezbolah pa je proti Izraelu izstrelil več raket.

NEW YORK - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v Generalni skupščini ZN dejal, da se njegova država bori za preživetje. V svojem govoru je zagrozil Iranu s povračilnimi ukrepi, če bo Izrael napaden. Poudaril je še, da mora palestinsko islamistično gibanje Hamas, proti kateremu se v Gazi bori Izrael, oditi, in obljubil nadaljevanje napadov na Hezbolah.

NEW YORK - Libanonski premier Nadžib Mikati je mednarodno skupnost pozval, naj ustavi Izrael, ki da proti Libanonu vodi genocidno vojno. Da razmere na Bližnjem vzhodu zahtevajo posredovanje mednarodne skupnosti, je v četrtek med govorom na zasedanju Generalne skupščine ZN povedal libanonski zunanji minister Abdalah Bou Habib in posvaril pred stopnjevanjem napetosti v regiji.

NEW YORK - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je srečal z nekdanjim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki je dejal, da je čas za končanje vojne v Ukrajini. Pri tem se je zavezal, da bo "rešil" konflikt v Ukrajini v primeru zmage na ameriških predsedniških volitvah. Zelenski je ocenil, da imata s Trumpom "skupno stališče, da je treba vojno v Ukrajini ustaviti in da Putin ne more zmagati.

KIJEV - V ruskem zračnem napadu z brezpilotniki na ukrajinsko mesto Izmail ob meji z Romunijo so bili ubiti najmanj trije ljudje, 11 je bilo ranjenih. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ob zaznavi dronov vzletela štiri njihova letala in da je eden od dronov morda vstopil v romunski zračni prostor.

BRUSELJ - Papež Frančišek je ob obisku Belgije, ki so jo zaznamovali številni primeri spolnega nasilja v Cerkvi, dejal, da se mora Katoliška cerkev sramovati in prositi za odpuščanje zaradi spolnih zlorab otrok. Spregovoril je tudi o tamkajšnjih dolgoletnih prisilnih posvojitvah otrok in zaradi njih izrazil užaloščenost.

MIAMI/ATLANTA - Orkan Helene, ki je kot orkan četrte kategorije na petstopenjski lestvici v četrtek zvečer dosegel obalo Floride, je terjal najmanj 17 življenj. Oslabljen se je sicer pomaknil nad Georgio, Severno in Južno Karolino. Kljub temu pristojni organi opozarjajo, da so razmere še vedno nevarne. Vremenoslovci so izdali opozorilo pred poplavami.

LONDON - V starosti 89 let je umrla legendarna britanska igralka Maggie Smith. Na odru in televiziji oziroma filmu je delovala več kot sedem desetletij in prejela dva oskarja. Med drugim je zaigrala v filmih o Harryju Potterju, nadaljevanki Downtown Abbey in filmu Nune pojejo.

ERFURT - V zvezni deželi Turingija je skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) v četrtek poskrbela za kaos na ustanovnem zasedanju parlamenta. Vodenje je prevzel poslanec AfD, ki pa ni dopustil nikakršne razprave in spremembe poslovnika, zaradi česar niso uspeli izvoliti predsednika parlamenta. Zaradi incidenta so se poslanci obrnili na deželno ustavno sodišče.

HELSINKI- Finska je sporočila, da namerava novo poveljstvo kopenskih sil Nata v državi namestiti manj kot 200 kilometrov od meje z Rusijo, s čimer svoji vzhodni sosedi "pošilja sporočilo". Na predlog obrambnega ministrstva bi se poveljstvo Natovih sil nahajalo v mestu Mikkeli, ki je približno 300 kilometrov oddaljeno od Sankt Peterburga.

NEW YORK - Savdska Arabija je oblikovala globalno zavezništvo, ki si bo prizadevalo za uveljavitev rešitve dveh držav v okviru izraelsko-palestinskega konflikta. V zavezništvu je več arabskih, muslimanskih in evropskih držav, je v četrtek sporočil savdski zunanji minister Faisal bin Farhan ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku.

MOSKVA - Ruska varnostna služba FSB je sporočila, da zaradi nezakonitega prečkanja meje preiskuje tri tuje novinarje, ki so poročali iz ruske obmejne regije Kursk. Gre za novinarja Fletcher Yeung in Kathryn Diss iz avstralske televizije ABC News ter romunskega novinarja Mirceaja Barbuja. FSB je medtem na zasedenem polotoku Krim pridržal dva domnevna ukrajinska agenta.

BUDIMPEŠTA - Madžarska vlada je zanikala navedbe, da v bližini meje z Avstrijo vzpostavlja nov center za migrante. Razmišljajo namreč, da bi območje, ki ga trenutno preurejajo, namenili za tabore za mlade, je v četrtek sporočil vodja kabineta madžarskega premierja Gergely Gulyas.

LONDON - Sodišče je okoljski aktivistki, ki sta oktobra 2022 v britanski Narodni galeriji s paradižnikovo juho protestno polili sliko Sončnice slikarja Vincenta van Gogha, obsodilo na zaporni kazni. 23-letna Phoebe Plummer bo morala za zapahe za dve leti, leto mlajša Anna Holland pa za 20 mesecev. Obsodbi je sledil incident, v katerem je trojica aktivistov znova polila sliko z juho.

TOKIO - Na Japonskem je bil za predsednika vladajoče Liberalno-demokratske stranke izvoljen nekdanji obrambni minister Shigeru Ishiba, ki bo tako postal tudi novi predsednik vlade. Na položaju bo Ishiba nasledil Fumia Kishido, ki je bil premier od oktobra 2021. Kishida se ni potegoval za nov mandat, med drugim zaradi afere glede strankarskih dogodkov za zbiranja sredstev.

NEW YORK - Svetovni voditelji so v četrtek na posebnem zasedanju na visoki ravni o protimikrobni odpornosti sprejeli politično deklaracijo z zavezami k jasnim ciljem in ukrepom, vključno z zmanjšanjem števila smrtnih žrtev po svetu. Voditelji so se z deklaracijo zavezali k 10-odstotnemu zmanjšanju števila smrtnih žrtev zaradi bakterijske protimikrobne odpornosti do leta 2030.

SAN SEBASTIAN - Z oskarjem nagrajeni španski režiser Pedro Almodovar je v četrtek zvečer na mednarodnem filmskem festivalu v španskem San Sebastianu prejel donostio za življenjsko delo. Ob predaji nagrade ga je občinstvo nagradilo z dolgotrajnim stoječim aplavzom, zaradi česar so režiserja prevzela čustva.